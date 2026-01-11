Trump advierte a Cuba: Lleguen a "un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró este domingo en un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social que Cuba dependió durante años del petróleo y los recursos financieros provenientes de Venezuela, apoyo que —según afirmó— habría sido correspondido mediante servicios de seguridad prestados por La Habana a los últimos gobiernos venezolanos.



Trump señaló que esa etapa ha llegado a su fin. Afirmó que "la mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque estadounidense de la semana pasada" y que Venezuela ya no requiere la protección "de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

El presidente sostuvo que Estados Unidos —al que describió como "el ejército más poderoso del mundo"— asumirá ahora la protección de Venezuela, y advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba".



En su mensaje, Trump recomendó a las autoridades cubanas "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

(Noticia en desarrollo)