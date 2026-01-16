Machado espera "tomar el gobierno cuando llegue el momento adecuado"

Getting your Trinity Audio player ready...



María Corina Machado aseguró este viernes que espera "tomar el gobierno cuando llegue el momento adecuado", durante una rueda de prensa en The Heritage Foundation, un día después de su reunión privada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

En su comparecencia en el think tank conservador en Washington describió el momento de su país como "difícil y retador, pero histórico" pero una vez más manifestó la convicción de que "Venezuela será libre" con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y de su presidente.

“Enfrentemos un momento de desafíos, haremos lo necesario como gobierno legítimo. Edmundo González Urrutia y yo estamos en comunicación permanente y tenemos no solo un mandato del pueblo venezolano y una tarea enorme (...) Tenemos que prepararnos con otros equipos al rededor del mundo y dentro de Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando llegue nuestro momento adecuado”, comentó.

De su reunión con Trump, evitó ofrecer detalles por un apego riguroso a lo que fue un encuentro privado, pero dijo a los medios: "Por su puesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible".



Machado se refirió al petróleo regalado a Cuba y a lo difícil de derrocar un régimen apuntalado por los intereses de China, Irán y Rusia y Hezbolá entre otros.

“Hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que esto es un proceso irreversible. Puede tomar un día más o un día menos desmontar una estructura que tiene 27 años destruyendo desde el poder, aliándose con Irán, ofreciendo el territorio a los cárteles, Hamas; y no pudieron”, agregó.

"Lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre. Entonces es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación, pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella está cumpliendo órdenes porque al final, si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber una fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen", comentó.

"Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral, pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces esto es otra fase, ahora bien, se tiene hoy un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector del régimen, eso existe y desde luego se tiene la fuerza real y la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí en este análisis? La gente, la gente, el pueblo de Venezuela y eso es lo que nosotros representamos, la legitimidad y la garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela", afirmó.