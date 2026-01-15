María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel de la Paz

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves que había entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Machado explicó a la prensa en las afueras del Capitolio de Estados Unidos que lo había hecho “como un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.

La opositora se refirió al gesto como una retribución histórica de Venezuela a los Estados Unidos: “Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general La Fayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla”.

Machado y el presidente estadounidense se reunieron el jueves por la mañana en la Casa Blanca. Después, la líder opositora sostuvo un encuentro con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio. En el encuentro, dijo que confiaba en que "millones de venezolanos regresarán por su propia voluntad".

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solo construir instituciones sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente. No solo en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento, de organización pero también la atención a la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela", detalló.

Machado aseguró que le había impresionado mucho "lo claro que está [Trump], cómo conoce la situación en Venezuela y cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo".

"Le aseguré que la sociedad venezolana está unida... queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia".

Trump recibió a Machado menos de dos semanas después del operativo militar que culminó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa, cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas.

A la salida de la Casa Blanca, Machado comentó que el pueblo de Venezuela contaba con el apoyo del presidente Trump para la libertad.

La líder opositora escapó de Venezuela en diciembre pasado con ayuda de EEUU para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.