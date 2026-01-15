Trump recibe este jueves a la líder venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirá este jueves con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro que genera expectativas sobre su posible rol en una transición en Venezuela.



La reunión ocurre en un momento político decisivo, apenas semanas después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y la consecuente reconfiguración del poder en Venezuela.



El presidente Trump sugirió la semana pasada que Machado podría tener un papel dentro de la transición. “Tengo que hablar con ella. Puede que esté involucrada en algún aspecto. Me parece muy bueno que quiera venir. Me siento honrado de que venga. Espero con interés reunirme con ella”, afirmó.



Machado, por su parte, ha elogiado de forma reiterada al mandatario estadounidense y ha insinuado incluso su intención de compartir con él el Nobel de la Paz, aunque el Instituto Nobel ha reiterado que el premio no puede ser transferido ni compartido.



La reunión entre Machado y Trump tiene lugar en medio de un debate en Washington sobre cuál debe ser la hoja de ruta para la reconstrucción institucional y política de Venezuela, y quiénes serán los interlocutores legítimos en este proceso.

Sobre el tema, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo a Martí Noticias que Machado debe ser parte del liderazgo en un proceso de transición hacia una democracia estable en Venezuela. "Yo pienso que María Corina debe estar involucrada en todo lo que se trata de la transición y el llevar a Venezuela nuevamente a una democracia, como lo fue hace 25 años", afirmó.

Machado también tiene previsto reunirse con legisladores demócratas y republicanos en el Congreso, durante su estadía en la capital estadounidense.