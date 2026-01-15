Congresista: María Corina Machado debe formar parte de la transición en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La legisladora por Florida en el Congreso de EEUU, María Elvira Salazar dijo que la premio Nobel de La Paz 2025, María Corina Machado, debe estar integrada a la transición hacia una democracia estable en Venezuela, proceso que impulsa el gobierno de EEUU tras el arresto de Nicolás Maduro.

"Yo pienso que María Corina debe estar involucrada en todo lo que se trata de la transición y el llevar a Venezuela nuevamente a una democracia, como lo fue hace 25 años", declaró a Martí Noticias.

Las declaraciones de la congresista ocurren ante la expectativa de los resultados de la reunión este jueves en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense Donald Trump y la líder opositora venezolana.

La representante de la Florida considera que en el Departamento de Estado la atención está enfocada en el cumplimiento de exigencias del gobierno estadounidense por parte de Miraflores, como la situación de presos políticos en Venezuela.

"Estoy segura de que Marco Rubio está en eso. Estoy segura de que eso está en la agenda. Yo entiendo perfectamente que Delcy y su hermano (...) entienden perfectamente que llegó el momento de que tienen que hacer caso. Si no, no van a estar ahí", apuntó.

"La realidad es que hay que estabilizar, como dijo [el secretario de Estado] Marco Rubio, hay que estabilizar, después hay que reestructurar y después hay que hacer la transición. Desgraciadamente, estas cosas no pasan en un día", subrayó la congresista cubanoamericana.

Salazar dijo que Delcy Rodríguez está en Miraflores, a cargo de la autoridad en Venezuela, pero considera que no será por mucho tiempo.