"Espero con interés reunirme con ella", Trump confirma visita de María Corina Machado

El presidente Donald Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el “martes o miércoles” de la próxima semana en Washington, DC, aseguró a periodistas durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras que invertirán en Venezuela.



“También tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz, que vendrá a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí, aunque, como saben, yo solo soy un representante del país, nada más. Vendrá en algún momento, creo que martes o miércoles y veremos cómo resulta eso”, dijo.



Según el presidente Trump, Machado podría tener un papel dentro de la transición. “Tengo que hablar con ella. Puede que esté involucrada en algún aspecto. Me parece muy bueno que quiera venir. Me siento honrado de que venga. Espero con interés reunirme con ella”, afirmó Trump.



En una entrevista reciente con la cadena de noticias Fox News, el presidente Trump también habló de su posible encuentro con la Premio Nobel de la Paz venezolana. “Ella es una persona muy agradable. Entiendo que vendrá la semana próxima y espero poder saludarla”, señaló.



El esperado viaje de Machado a Washington ha generado reacciones. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar compartió en sus redes sociales fotografías de su encuentro con la líder venezolana en Oslo, Noruega, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz.



“Espero con entusiasmo dar la bienvenida la próxima semana, en la capital del país, a mi querida amiga y la Dama de Hierro de Venezuela, María Corina Machado”, escribió Salazar, quien en varias ocasiones realizó audiencias en el Congreso sobre Venezuela, en las cuales dio voz a Machado.





“María Corina es una mujer de profundas convicciones y un coraje extraordinario. Conozco su fortaleza, su integridad y su compromiso inquebrantable con el pueblo venezolano. Ella representa la esperanza frente a la tiranía y la determinación de ver a Venezuela libre”, destacó.

Machado se convirtió en la líder de la oposición venezolana en 2023, cuando ganó las elecciones internas del mayor bloque opositor en Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, a las cuales el régimen de Maduro le impidió participar.



Tras la descalificación, Machado apoyó a Edmundo González Urrutia, quien finalmente se impuso en la elección general sobre Maduro, según han reconocido numerosas ONG y gobiernos democráticos en todo el mundo.



En octubre pasado, el Comité del Nobel de la Paz anunció que le había otorgado el galardón del 2025 a Machado, por “su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.



El premio fue entregado el 10 de diciembre pasado en el Ayuntamiento de Oslo, y fue recibido por la primogénita de Machado, Ana Corina Sosa Machado, debido a la ausencia de la galardonada, quien finalmente arribó al país después de la entrega y participó en actividades colaterales.

González Urrutia y Machado son vistos como figuras clave en una transición a la democracia en Venezuela, no solo el 70 por ciento de los venezolanos que les dieron la victoria en las urnas, sino por la mayor parte de los gobiernos del hemisferio y Europa.