"Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela": María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves a su salida de la Casa Blanca que el pueblo de Venezuela cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump para lograr su libertad.

"Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", dijo la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado a decenas de seguidores que la esperaban para saludarla.

Abordada por la prensa, dijo que la reunión con Trump fue "muy buena, excelente".

Decenas de venezolanos esperaron durante horas a la líder de la oposición para expresarle su apoyo. Machado les regaló su abrazo y un cálido "gracias". A la pregunta de los periodistas sobre el encuentro con Trump respondió que contestaría más tarde, en una declaración al finalizar la reunión.

Desde la Casa Blanca, la opositora venezolana se trasladó al Senado, donde sostiene una reunión con un grupo de legisladores demócratas y republicanos.

“Creo que el Presidente [Trump] entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos”, dijo Machado a los legisladores.

“Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo”, añadió.

“Queremos a nuestras familias juntas nuevamente. Queremos dignidad. Queremos igualdad. Queremos igualdad ante la ley. Somos una sociedad profundamente proamericana. Hoy, en Venezuela, no hay una sola institución que esté verdaderamente en pie”, aseveró la líder opositora venezolana.

Machado aseguró a los legisladores estadounidenses que el liderazgo opositor convertirá a Venezuela en “un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región”.

Al respecto, señaló que la administración del presidente Trump entiende que para que los migrantes venezolanos regresen a su país, primero deben ser reconstruidas las instituciones, y existir garantía del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el Estado de derecho y un proceso electoral auténtico.



“He insistido, y seguiré insistiendo, en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, apuntó en referencia al también opositor Edmundo González Urrutia.

“Cuando Venezuela sea libre, millones de venezolanos regresarán por su propia voluntad. Hay esperanza en el futuro. (...) Esto será difícil, muy difícil, pero lo que hemos logrado hasta ahora es extraordinario”, dijo la Premio Nobel de la Paz.

Machado agradeció al gobierno estadounidense por todo el apoyo recibido. “No estaría aquí hoy, y probablemente ni siquiera estaría viva, de no haber sido por el apoyo que recibí de su país”, dijo.



La líder opositora, que escapó de Venezuela con ayuda de EEUU para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo, Noruega, relató que estuvo perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros. en esa travesía sufrió una fractura en la columna vertebral. “En un momento pensé que no lo iba a lograr”, dijo.