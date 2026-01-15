Enlaces de accesibilidad

Trump recibe a la líder venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca

Trump recibe a la líder venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en un almuerzo de trabajo programado a puerta cerrada sin acceso a la prensa, considerado un momento clave para analizar el papel de la oposición venezolana en el futuro político de Venezuela.

