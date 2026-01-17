Machado provoca fuertes emociones a su paso por EEUU, opina experimentado corresponsal en la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

El periodista español David Alandete, corresponsal del periódico ABC y de la cadena COPE en Estados Unidos, calificó la reciente visita de María Corina Machado a Washington como un momento de alta carga emocional para sus seguidores.

El experimentado periodista, hoy corresponsal de la Casa Blanca, observó el efecto que provoca la líder de oposición entre la comunidad venezolana en el exilio.

Durante una entrevista concedida a Martí Noticias, al margen de la rueda de prensa en The Heritage Foundation ofrecida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Alandete relató que numerosas personas se congregaron para esperarla, en lo que describió como una muestra espontánea de respaldo público.

Alandete destacó que la recepción de Machado en el Capitolio fue “cordial y bipartidista” y subrayó la importancia de ese respaldo.

“Los venezolanos en el exilio lo han pasado muy mal y están expectantes por conocer cuál será el futuro inmediato de su país”, concluyó.

En la conferencia de prensa en The Heritage Foundation, María Corina Machado bromeó con el corresponsal de ABC en Washington, "Tú no me vas a hacer preguntas, porque tú sabes más que yo", le dijo.

"Yo me entero de todos los detalles por ti", agregó.

En sus redes sociales Alandete precisó detalles de la visita de Machado a la Casa Blanca.

"Las visitas de opositores o de dirigentes que no están en el poder a Donald Trump suelen celebrarse siempre a puerta cerrada: no hay protocolo, no figuran en la agenda oficial y se gestionan como encuentros privados. En ese contexto, el hecho de que la visita de María Corina Machado sí apareciera en la agenda resulta claramente atípico. Machado accedió a la Casa Blanca por el circuito habitual de las visitas, sin coche oficial, escolta ni comitiva, y entró posteriormente en el Despacho Oval. Según un integrante de su equipo, la reunión se prolongó unos 45 minutos más de lo previsto. En el encuentro, Trump hizo pasar a Marco Rubio, Susie Wiles y, de forma destacada, a J. D. Vance. De acuerdo con esas mismas fuentes, otros asesores implicados en el dossier venezolano llegaron a asomarse, pero no fueron invitados a entrar. Tras la reunión, el Servicio Secreto facilitó a Machado el acceso a una zona restringida para saludar a los manifestantes concentrados en las inmediaciones. A continuación, salió con escolta rumbo al Capitolio, en un desplazamiento igualmente coordinado por las autoridades estadounidenses".

Al igual que otros expertos que siguen de cerca la situación en Venezuela, Alandete opina que los pasos de la Administración Trump hacia el país petrolero se da en tres fases claramente definidas: estabilización, reconstrucción institucional y transición a la democracia.

“Hay una apreciación clara por parte de Estados Unidos de que es imposible celebrar elecciones libres mientras el régimen mantenga el control del aparato represor del Estado”, afirmó en entrevista con Martí Noticias.

Señaló además que persisten presos políticos en las cárceles y recordó que María Corina Machado fue inhabilitada pese a haber ganado de forma contundente unas elecciones, lo que evidencia la ausencia de garantías democráticas.

Según Alandete, antes de cualquier proceso electoral debe completarse una etapa de reconstrucción de las instituciones cívicas, como condición indispensable para asegurar comicios libres, transparentes y competitivos.

(A partir de una entrevista del reportero José Pernalete desde Washington D.C.)