Jefe de la CIA, clave en la captura de Maduro, recibido en Caracas por Delcy Rodríguez

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas el jueves 15 de enero, según reportó The New York Times, una información que corroboraron luego fuentes oficiales estadounidenses.

La visita del funcionario de mayor rango ordenada hasta hoy por el presidente Donald Trump en relación con Venezuela, coincidió con el recibimiento de la líder de oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

The New York Times dijo que el jefe de la mayor agencia de Inteligecia de los Estados Unidos buscó enviar un mensaje de cooperación y estabilidad, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses hace casi dos semanas.

Otros medios internacionales como CNN, Reuters, BBC aseguran que en la agenda del encuentro estuvo la colaboración económica, inteligencia compartida y la necesidad de que Venezuela deje de ser un refugio para adversarios de EE.UU., especialmente narcotraficantes.

La agencia que dirige Ratcliffe jugó un papel central y decisivo en la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del 3 de enero de 2026 durante la Operación Absolute Resolve.

En la conferencia en Mar-a-Lago ofrecida ese mismo día, el General Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto, describió cómo la inteligencia recopiló detalles minuciosos sobre el "patrón de vida" de Maduro durante meses, lo que permitió una ejecución precisa y minimizó riesgos.

