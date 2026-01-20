Trump sobre María Corina Machado: “Es una mujer increíble, espero que podamos integrarla”

Getting your Trinity Audio player ready...

“Hace unos días conocí a una mujer increíble, espero podamos integrarla”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca para hacer un recuento del primer año de su segunda Administración.

De acuerdo con el mandatario republicano, las autoridades del régimen venezolano “están colaborando” y cuando mencionó sus deseos de que la Premio Nobel de la Paz 2025 se sume a los planes de EEUU en Venezuela afirmó que “estamos lidiando con quienes están a cargo”.

Al abordar el tema del tráfico internacional de narcóticos y el impacto de las drogas en la sociedad estadounidense, Trump mencionó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Castigamos al dictador Nicolás Maduro, que enviaba drogas y pandillas a nuestro país”, señaló el presidente.

Respondiendo una pregunta de una reportera sobre si estaría dispuesto a hablar con el dictador Nicolás Maduro sobre la “manipulación de las elecciones” del 28 de julio de 2024, el presidente Trump fue enfático: “No hablaré con Maduro, no creo que a mis abogados les guste”.

De acuerdo con Trump, el control que ejerce EEUU sobre el crudo venezolano hará bajar los precios del petróleo en el mercado internacional. “En solo cuatro días recibimos 50 millones de barriles de Venezuela y lo estamos vendiendo. Ya eso se está viendo en los precios”.

En su resumen del primer año, el presidente Trump abordó temas que fueron promesas de su campaña, las cuales dio por cumplidas, entre ellos reforzar la seguridad de la frontera, bajar el precio de la gasolina, estabilizar la bolsa de valores y reducir los gastos del gobierno federal.