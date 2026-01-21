María Corina Machado: Después de Venezuela "tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado dijo este martes que una Vez que Venezuela sea libre continuarán trabajando y "tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre" también.

Durante una reunión en el Capitolio, en Washington DC, con la participación de los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como legisladores del Congreso, la Premio Nobel de la Paz agradeció al gobierno de Estados Unidos el apoyo para la reconstrucción de su país.

"Por primera vez en la historia tenemos unas Américas libres de comunismo, de dictadura y de narcoterrorismo”, dijo Machado y añadió que esto es resultado del "compromiso, la resiliencia, la generosidad y el coraje del pueblo venezolano” y “el apoyo, la visión y el valor de líderes increíbles, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los miembros de este honorable Congreso”.

Díaz-Balart apuntó que con “las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Donald Trump”, el país sudamericano “está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía”.

El congresista Carlos Giménez también agradeció a la líder opositora a quien calificó como su "hermana de lucha" y "toda una inspiración para los que amamos la libertad".





Tras su reunión en el Capitolio, Machado sostuvo un encuentro con Albert Ramdin, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Coincidimos en la absoluta necesidad de priorizar el bienestar y los derechos de los venezolanos e iniciar sin demora, la reinstitucionalización democrática de la nación", dijo.

"No hay transición con represión y presos políticos. La garantía de una transición sostenible es que en el centro de todo esté la gente. Una Venezuela libre, segura y democrática será el mejor aliado del hemisferio, y nuestro reingreso al Sistema Interamericano será el mayor testimonio de nuestro compromiso con los valores que le dan sentido a la OEA ya sus instituciones", apuntó.

Ramdin indicó por su parte que ambos habían analizado "el impacto de los recientes acontecimientos y las vías para que el país y su gente avancen hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad" y ratificó que la OEA está lista "para ayudar, en beneficio del pueblo venezolano".

"Exhorto nuevamente a las autoridades actuales de Venezuela a facilitar la liberación completa, lo antes posible, de todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto representaría un primer paso hacia una transición", agregó.