Congresistas respaldan el liderazgo de María Corina Machado en la lucha por la libertad de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes en el Congreso de Estados Unidos con legisladores de ambos partidos, en el marco de una intensa agenda política en Washington DC centrada en el proceso de transición en Venezuela y el respaldo internacional a la oposición democrática.

El encuentro tuvo lugar en el Capitolio y contó con la participación de los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como de legisladores demócratas y miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. La congresista María Elvira Salazar, quien ha defendido públicamente el rol de Machado en la transición venezolana, no pudo asistir a la reunión.

Durante el acto, Díaz-Balart presentó a Machado como “una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela” y afirmó que la dirigente opositora “lo ha arriesgado todo”. El cubanoamericano sostuvo que, junto con “las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Donald Trump”, el país sudamericano “está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía”.

Díaz-Balart añadió que ese objetivo “requiere el liderazgo de esta valiente líder, esta tremenda mujer”.

“Es un privilegio y un honor recibirla acá, en el Congreso de los Estados Unidos”, aseguró.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez calificó a Machado como “una persona extraordinaria” y afirmó que “en la historia no hay muchas personas como usted, que han sacrificado todo para la causa de la libertad de su pueblo”.

Giménez declaró su respaldo a la dirigente opositora y aseguró: “Yo estoy seguro que si mañana tuviéramos una elección en Venezuela, usted va a ser la presidenta”.

Machado calificó su visita al Congreso como “un momento histórico” y expresó su agradecimiento “en nombre del pueblo de Venezuela y de nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia” al presidente Donald Trump, a su administración, al secretario de Estado Marco Rubio y al Congreso estadounidense. También reconoció el apoyo de los congresistas que han acompañado la causa venezolana, en especial “Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar”.

“Yo soy una más de un movimiento enorme, inédito, que ha despertado y unido un país y que está decidido a que Venezuela sea libre”, señaló Machado, quien aseguró que su objetivo es transformar a Venezuela en “el principal aliado que han tenido los Estados Unidos en la historia en este hemisferio”.

El presidente Donald Trump se refirió este martes a Machado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, como "una mujer increíble".

(Con reporte de José Pernalete para Martí Noticias)