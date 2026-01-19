Congresista Giménez presenta Resolución para elogiar acción militar de Trump en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista por Florida, Carlos Giménez, presentó en la Cámara de Representantes una resolución que “elogia” a la Administración Trump y las agencias federales “por el notable éxito de la Operación Resolución Absoluta”, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La Resolución 998, copatrocinada por 32 legisladores republicanos, “reconoce el extraordinario coraje político del presidente Trump al autorizar una operación que desmanteló un régimen criminal narcoterrorista y defendió el Estado de derecho”, dijo Giménez en un comunicado.

“Como alguien que vivió bajo el comunismo, conozco de primera mano lo devastadoras que son estas dictaduras para la dignidad humana y la libertad. Esta resolución reafirma el compromiso de EEUU con la libertad y exige responsabilidades a los líderes autoritarios”, añadió.

En el texto legislativo se hace un repaso de las acciones realizadas por el dictador Maduro en los últimos años, entre ellas el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas de Venezuela, “comenzando con la usurpación de la Asamblea Nacional en 2015”.

También hace referencia a la creación de una Asamblea Constituyente ilegítima en 2017, la realización de una reelección fraudulenta en 2018 y cuando en 2024 “se ratificó una inhabilitación de 15 años contra la principal candidata de la oposición, María Corina Machado”.

Además, la Resolución considera que “para mantenerse en el poder, el régimen de Maduro llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales, torturó a opositores políticos y aterrorizó al pueblo venezolano, alimentando la mayor crisis de desplazamiento en la historia del Hemisferio Occidental”, señaló.

De acuerdo con la iniciativa, “bajo la dirección de Maduro se brindó refugio seguro a organizaciones terroristas extranjeras y a grupos criminales transnacionales, permitiéndoles instrumentalizar la migración e inundar a Estados Unidos con toneladas de narcóticos letales”.

Además de aplaudir la acción de la Administración, reconocer a las fuerzas militares y de inteligencia involucradas y agradecer a sus familiares, la Resolución “reafirma la Doctrina Monroe y su versión moderna, el Corolario Trump, como base de la seguridad del Hemisferio Occidental”.

“El desmantelamiento del régimen de Maduro es un imperativo importante de seguridad nacional para detener el flujo de drogas, que ha inundado a las comunidades estadounidenses y ha contribuido directamente a la epidemia de sobredosis que cobra decenas de miles de vidas”, asegura el texto.

En la Cámara Alta, el senador por Florida Rick Scott presentó la Resolución 576, copatrocinada por 16 senadores republicanos, que califica como “exitoso” el operativo de las fuerzas militares de EEUU en Venezuela, que “removió de manera efectiva del poder a Nicolás Maduro, sin una ocupación prolongada y sin pérdida de vidas estadounidenses”, señala.

Entretanto, una resolución presentada por el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, que habría limitado las acciones de la Administración en Venezuela, fue rechazada en el Senado, en una votación de procedimiento que necesitó el voto de desempate del vicepresidente JD Vance.