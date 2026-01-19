Getting your Trinity Audio player ready...

El alcalde de Miguel Hidalgo y coordinador nacional de alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que reubique fuera de esa demarcación en Ciudad de México, las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En un video difundido en redes sociales, Tabe afirmó que su llamado no obedecía a un cálculo político, sino a una preocupación ciudadana por la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

"No hablo como político, sino como ciudadano que cree en la libertad, en los derechos humanos y en la democracia... En Miguel Hidalgo están las embajadas de gobiernos que han oprimido a su pueblo, que han callado voces, encarcelado inocentes y que han abusado del poder. Nosotros no podemos normalizar eso", dijo.

Tabe agregó que su demarcación “no puede recibir con los brazos abiertos” a representantes de gobiernos "criminales, dictatoriales, dictaduras que han abusado del poder".

“Aquí defendemos la democracia, la libertad y la dignidad humana. El silencio frente a la injusticia es complicidad”, dijo.

Tabe informó que su administración solicitará formalmente a la cancillería mexicana la reubicación de esas sedes diplomáticas fuera del territorio de Miguel Hidalgo "hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, donde se respete la libertad y se libere a los presos políticos. Entonces esos gobiernos serán bienvenidos", dijo.

El alcalde aseguró que mientras él esté en ese puesto, "no abrazamos criminales, no respaldamos abusos y no guardamos silencio frente a la injusticia y el abuso de poder".

El pronunciamiento generó una amplia reacción en redes sociales. Simpatizantes del PAN respaldaron la postura y llamaron a no normalizar gobiernos autoritarios. El video fue replicado por distintos creadores de contenido y figuras públicas.