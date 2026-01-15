Enlaces de accesibilidad

Pemex reportó en EEUU solo 13% del petróleo enviado a Cuba, revela investigación

Sumario

  • Pemex habría reportado solo una fracción del valor real de sus exportaciones de hidrocarburos a Cuba en 2025, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Petróleos Mexicanos (Pemex) habría reportado ante las autoridades financieras de EEUU apenas una fracción del valor real de sus envíos de crudo y combustibles a Cuba durante 2025, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con el trabajo firmado por la periodista Verónica Ayala, Pemex informó en su más reciente reporte público ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) que, entre enero y el 30 de septiembre de 2025, los hidrocarburos exportados a la Isla a través de su filial Gasolinas Bienestar sumaron alrededor de 400 millones de dólares.

“Pemex reportó a la SEC solo el 13% de lo que declaró ante aduanas en los envíos de petróleo y derivados a Cuba. No estamos hablando de diferencias menores: entre lo reportado a Estados Unidos y lo declarado en México hay una brecha de miles de millones de dólares”, dijo Ayala a Martí Noticias.

Al comparar esa cifra con los registros de exportación reportados ante aduanas mexicanas y bases de datos de comercio exterior como ImportKey, MCCI documentó que el valor de los cargamentos enviados a Cuba en el mismo periodo superó los 3.048 millones de dólares, lo que implicaría que Pemex omitió reportar en EEUU cerca del 87% del total.

“Mientras a la SEC se le informaron 400 millones de dólares, las plataformas de comercio exterior muestran envíos por más de 3.000 millones", precisó Ayala.

“Es un tema delicado y grave, porque podría haber repercusiones por omitir o falsear información ante un organismo que protege a los inversionistas", agregó.

La investigación sostiene que, hasta septiembre de 2025, se registraron 60 envíos atribuidos a Gasolinas Bienestar, con salida principal desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y con la estatal cubana Coreydan como importadora. Los cargamentos incluyen petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina, según las plataformas de comercio consultadas por MCCI.

México, Cuba y la presión desde Washington

La investigación sale a la luz en un momento particularmente sensible: medios internacionales han reportado que México superó a Venezuela como principal proveedor de crudo para Cuba en 2025, en medio del desplome de los envíos venezolanos y el endurecimiento de medidas desde Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estos envíos como ayuda “humanitaria” y ha dicho que se mantendrían dentro de marcos contractuales y patrones históricos.

MCCI recuerda además que, tras publicaciones previas y críticas en EEUU, los envíos habrían bajado después de septiembre, pero no se detuvieron, y continuaron hacia el cierre de 2025 y el arranque de 2026, con rutas documentadas mediante rastreo marítimo.

