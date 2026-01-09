"Eso está paralizado": Santiago de Cuba suspende distribución de gas hasta nuevo aviso

Getting your Trinity Audio player ready...

La empresa estatal Cubapetróleo (Cupet) paralizó la distribución de gas licuado hasta nuevo aviso en Santiago de Cuba, en medio de la escasez y los prolongados apagones que afectan a todo el país.

“Ahora mismo esto está paralizado hasta nuevo aviso porque no hay gas, en este momento no hay gas, en las provincias orientales”, señaló una funcionaria en una llamada telefónica de Martí Noticias al Gobierno Provincial indagando sobre la situación.

La mujer dijo que el gas está en un buque procedente de Rusia, aunque aclaró que el proceso logístico tomará tiempo. “Creo que ya llegó pero ahora viene el desmonte, usted sabe que se lleva un proceso”, explicó.

Conseguir un cilindro de gas se ha vuelto casi imposible por los altos los precios. Un vecino de Palmarito de Cauto, en esa provincia, indicó que el costo de un balón oscila entre 10.000 y 12.000 pesos cubanos.

“Mi mamá y papá son dos viejitos que tienen 90 y 93 años y yo tengo cuatro operaciones de columna y tengo que arreglarme como puedo, con carbón o con leña”, detalló.





La escasez también se siente en el centro del país. En Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol afirmó que el gas licuado no llega a los puntos de venta desde hace más de un mes.

Según su testimonio, un cilindro completo puede alcanzar los 50.000 pesos en el mercado negro, mientras que el gas a granel se vende por unos 30.000 pesos.

El saco de carbón, añadió, cuesta entre 1.500 y 2.500 pesos. “El 80% del cubano de a pie está cocinando con leña y carbón. Carbón el que tiene poder adquisitivo de comprarlo porque tampoco es barato”, aseguró.

En la ciudad nuclear de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos, el activista Yoanni Limonta describió una situación similar. Dijo que las familias salen al monte a buscar leña y cocinan en patios y portales, mientras los residentes de edificios improvisan hornillas de hierro y usan carbón para preparar los alimentos.

“Teniendo la refinería de petróleo a escasos kilómetros de distancia, no tenemos gas licuado. Realmente nos hemos detenido en el tiempo”, comentó.

La paralización del suministro de gas se suma a otras tensiones energéticas que afectan a la isla, donde los apagones y la escasez de combustibles continúan impactando la vida cotidiana.

Cubanos consultados por Martí Noticias consideran que la crisis podría empeorar luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.