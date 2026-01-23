Acusan a joven panadero por críticas en redes sociales sobre apagones y escasez de uniformes escolares

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía Provincial de Villa Clara solicita una condena de seis años de privación de libertad para Lázaro Manuel Hernández Pérez, por publicaciones en redes sociales en las que criticaba los apagones y la escasez de uniformes escolares.

Su primo, Ernesto Miguel Cañellas Hernández, explicó a Martí Noticias que el joven se le imputan los cargos de desacato y propaganda contra el orden constitucional.

“Están buscando la forma de vincularlo de alguna forma a organizaciones internacionales de derechos humanos”, afirmó.

El proceso judicial contra el joven, de 33 años y natural de Ranchuelo, se basa en publicaciones en las que usaba el humor para criticar la falta de tallas de uniformes en Facebook, coincidiendo con un comentario similar de Sandro Castro.

Según Cañellas Hernández, las autoridades le dijeron directamente al detenido: “Quién se creía para hacer los videos de los uniformes y todo eso... ese fue el video que definitivamente provocó que fueran a por él”.

La petición fiscal sostiene que el acusado utilizaba el seudónimo Joel Vera para incitar a la desobediencia civil ante los apagones y para cuestionar la gestión de la gobernadora provincial, Milaxis Janet Sánchez Armas.

El documento detalla que se compartieron imágenes que instaban a la población a tomar las calles.





Antes de su detención, Hernández Pérez trabajaba por cuenta propia en su propia panadería en Ranchuelo, la cual construyó con equipos fabricados por él mismo. Su primo destacó la labor social que realizaba con su producción.

“Tenía una pequeña panadería, hacía pan, regalaba pan a niños con autismo y a casos sociales, personas enfermas, mayores que no tenían comida”. Actualmente, el negocio es atendido por su madre.

“La familia ha tenido miedo; lo primero que le dijeron fue que le quitarían la panadería. Él tiene gemelos, pero también con él vive la hija mayor de su esposa, o sea, tiene tres niños prácticamente a su cargo”, concluyó Cañellas Hernández.

A través de Lázaro Manuel Hernández, su primo Ernesto Miguel Cañellas conoció que en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, se encuentran otras personas encarceladas en espera de juicio. Según el testimonio, estos detenidos enfrentan procesos judiciales similares por realizar publicaciones en redes sociales, críticas de la situación social y al régimen cubano.