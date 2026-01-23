Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Acusan a joven panadero por críticas en redes sociales sobre apagones y escasez de uniformes escolares

Lázaro Miguel Hernández, joven cubano y preso político en Villa Clara.
Lázaro Miguel Hernández, joven cubano y preso político en Villa Clara.

Sumario

  • El proceso judicial contra el joven, de 33 años y natural de Ranchuelo, se basa en publicaciones en las que usaba el humor para criticar la falta de tallas de uniformes en Facebook y criticar los apagones.
Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía Provincial de Villa Clara solicita una condena de seis años de privación de libertad para Lázaro Manuel Hernández Pérez, por publicaciones en redes sociales en las que criticaba los apagones y la escasez de uniformes escolares.

Su primo, Ernesto Miguel Cañellas Hernández, explicó a Martí Noticias que el joven se le imputan los cargos de desacato y propaganda contra el orden constitucional.

“Están buscando la forma de vincularlo de alguna forma a organizaciones internacionales de derechos humanos”, afirmó.

El proceso judicial contra el joven, de 33 años y natural de Ranchuelo, se basa en publicaciones en las que usaba el humor para criticar la falta de tallas de uniformes en Facebook, coincidiendo con un comentario similar de Sandro Castro.

Según Cañellas Hernández, las autoridades le dijeron directamente al detenido: “Quién se creía para hacer los videos de los uniformes y todo eso... ese fue el video que definitivamente provocó que fueran a por él”.

Piden seis años de cárcel para joven de Villa Clara por sus publicaciones en redes sociales
Embed
Piden seis años de cárcel para joven de Villa Clara por sus publicaciones en redes sociales
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
Enlace directo

La petición fiscal sostiene que el acusado utilizaba el seudónimo Joel Vera para incitar a la desobediencia civil ante los apagones y para cuestionar la gestión de la gobernadora provincial, Milaxis Janet Sánchez Armas.

El documento detalla que se compartieron imágenes que instaban a la población a tomar las calles.

Expediente y petición fiscal de Lázaro Miguel Hernández, preso político en Villa Clara


Antes de su detención, Hernández Pérez trabajaba por cuenta propia en su propia panadería en Ranchuelo, la cual construyó con equipos fabricados por él mismo. Su primo destacó la labor social que realizaba con su producción.

“Tenía una pequeña panadería, hacía pan, regalaba pan a niños con autismo y a casos sociales, personas enfermas, mayores que no tenían comida”. Actualmente, el negocio es atendido por su madre.

“La familia ha tenido miedo; lo primero que le dijeron fue que le quitarían la panadería. Él tiene gemelos, pero también con él vive la hija mayor de su esposa, o sea, tiene tres niños prácticamente a su cargo”, concluyó Cañellas Hernández.

A través de Lázaro Manuel Hernández, su primo Ernesto Miguel Cañellas conoció que en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, se encuentran otras personas encarceladas en espera de juicio. Según el testimonio, estos detenidos enfrentan procesos judiciales similares por realizar publicaciones en redes sociales, críticas de la situación social y al régimen cubano.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG