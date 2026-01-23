Líderes religiosos interrogados este viernes por la Seguridad del Estado en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), Dagoberto Valdés, fue arrestado en la mañana de este viernes en su casa en Pinar del Río.

De acuerdo a la organización, agentes de la Seguridad del Estado (SE) lo trasladaron a las oficinas de la SE en Pinar del Río para ser interrogado. A Yoandy Izquierdo, colaborador suyo, también lo detuvieron cuando se presentó en el lugar. Horas después ambos fueron liberados.

La SE también citó en Camagüey a los sacerdotes católicos Alberto Reyes y Castor Álvarez. Al momento de la redacción de esta nota, Martí Noticias comprobó que Álvarez se encontraba en las oficinas de la SE acompañado de Monseñor Wilfredo Pino Estévez, arzobispo de la Arquidiócesis de Camagüey, y que Reyes debe presentarse a las 5:00 p.m.

"Pidieron vernos a los dos por separado", dijo a Martí Noticias Reyes.

"El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestionó cómo "el régimen cubano aumenta las citaciones policiales, interrogatorios a activistas y sacerdotes católicos y condenas. Semana horrible para los derechos Humanos en Cuba".

"Hacemos llamado a gobiernos y organizaciones internacionales", añadieron.

Valdés Hernández e Izquierdo fueron liberados tras varias horas en la sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Pinar del Río.

A Valdés lo amenazaron por la visita que hizo recientemente al encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Cuba, Mike Hamer.

"Durante el interrogatorio el jurídico acusó a Dagoberto de terrorismo, de colaborar con una potencia extranjera que ha amenazado a Cuba con una intervención militar y dijo que no iban a permitir que el embajador americano fuera contactando a personas para utilizarlas para sus fines en la actual situación que vive Cuba", detalló Convivencia en sus redes sociales.

Según el comunicado, les advirtieron además que "compartir las ideas del enemigo también era delito" y que "no iban a permitir que sucediera lo mismo que en Venezuela".

"Después de más de dos horas de interrogatorio, los oficiales resumieron que era un acta de advertencia (que Dagoberto no firmó) y que le recomendaban que no respondiera a invitaciones del embajador americano, ni a las próximas actividades que organicen, pero que podía ir a La Habana para actividades de la Iglesia, de sus estudios, de su familia o de un enfermo. Al concluir con Dagoberto, el Mayor Ernesto llamó a Yoandy Izquierdo y le dijo que la esencia del interrogatorio era la misma que había tratado con Valdés, dada la situación crítica del país", precisaron.