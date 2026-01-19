Comunidades de fe del sur de Florida oran por la libertad de Cuba y Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Decenas de miembros de comunidades de fe del sur de Florida se congregaron este domingo en la ciudad de Doral para participar en una vigilia de oración por la libertad de Cuba y Venezuela. Durante el encuentro, los asistentes elevaron plegarias por el fin de la represión y el respeto a los derechos fundamentales en ambos países.

El evento, marcado por un ambiente de esperanza, fue organizado por líderes religiosos, organizaciones comunitarias y fieles, con el propósito de enviar un mensaje de apoyo espiritual a quienes dentro de Cuba y Venezuela enfrentan restricciones a sus libertades y profundas crisis humanitarias.

Entre los asistentes se encontraba la senadora republicana por Florida, Ashley Moody, quien envió un mensaje a los pueblos de Cuba y Venezuela.

“Los estadounidenses entendemos que tenemos ciertos derechos que nos fueron otorgados por Dios y nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas venezolanos y cubanos, orando por su libertad. Sabemos que es algo tan importante que nadie puede arrebatárnoslo y estamos aquí para orar por ellos, para que mantengan viva la llama de la esperanza”, afirmó Moody a Martí Noticias.

Académicos y activistas coincidieron en que la oración y la acción política deben ir de la mano en la lucha por la democracia. Así lo expresó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). “Tenemos que trabajar fuerte desde lo espiritual y desde la acción política, desde la acción social para completar la obra. Dios está de nuestra parte”.

Para Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, los casos de Cuba y Venezuela representan una lucha fundamentalmente espiritual entre el bien y el mal.

“Dentro de Cuba ya hay cientos de cristianos de diferentes denominaciones orando por la salvación del país. Esta jornada aquí en Miami es la comunidad uniéndose a esa oración, porque es mediante el fortalecimiento espiritual del pueblo cubano y venezolano que podemos poner fin a estas dictaduras anticristianas y anti-Dios que padecemos desde hace demasiado tiempo”, afirmó.

Líderes religiosos subrayaron también el carácter espiritual de la lucha contra las dictaduras en ambos países y destacaron que cientos de cristianos en la isla oran diariamente por la libertad, a lo que se suma esta vigilia realizada en Miami.

El pastor Edwin Castro, presidente de la iglesia Presencia Viva, reflexionó sobre la responsabilidad de las comunidades de fe en momentos como este. “El gobierno puede hacer una parte, pero hay otra parte importantísima que es la espiritual. Tenemos que orar, apoyar y estar unidos como uno solo”, señaló.

En medio de los rezos, los organizadores hicieron además un llamado a la acción solidaria, exigiendo el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba y Venezuela.