Video de la Embajada de EEUU en Cuba alcanza un millón de vistas con mensaje sobre los presos políticos

La Embajada de Estados Unidos en Cuba alcanzó esta semana más de un millón de visualizaciones en un video sobre los presos políticos en la isla, una cifra nunca antes lograda por la sede diplomática.



En un post en sus redes sociales, la Embajada atribuye el inusual alcance al interés de los cubanos por el tema. En el video, empleados de esa sede diplomática sostienen una vela encendida en una mano y el cartel con la foto de un preso político en la otra, mientras pronuncian su nombre en voz alta.

El mensaje exhorta a la ciudadanía a unirse al llamado para la liberación de todas las personas encarceladas injustamente, subrayando que nadie debería ser castigado por denunciar las difíciles condiciones de vida en el país.

“¿Por qué uno no puede quejarse si las condiciones están malísimas?”, subraya la sede diplomática en el post, e insiste en que es momento de poner fin al sufrimiento de los detenidos y sus familias.

El video, que ha generado un amplio volumen de interacción, se suma a los continuos pronunciamientos de la misión diplomática sobre las violaciones por parte de las autoridades a los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba.

Según el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders, Cuba cerró el año 2025 con 1,197 prisioneros políticos y de conciencia, incluyendo 134 nuevos casos en los últimos 12 meses. El reporte detalla que 219 manifestantes cumplen condenas por "sedición", con penas promedio de 10 años, incluyendo 16 menores al momento de su arresto.