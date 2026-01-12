Mike Hammer: La revolución no solo fracasó, también traicionó al pueblo cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, dijo a Martí Noticias este lunes que la revolución cubana “no solo ha fracasado, sino que ha traicionado al pueblo”.

Hammer, quien ha recorrido casi todas las provincias de la isla y mantiene contacto directo con la población, rechazó la narrativa oficial que culpa a Washington de la crisis económica y social en Cuba. “No hay medicinas, no hay electricidad, no hay combustible, no se recoge la basura. Eso no es culpa de Estados Unidos. El pueblo lo sabe”, afirmó.

El diplomático calificó de “propaganda” la acusación de que el embargo estadounidense es el responsable del colapso cubano. Asimismo, recordó que alimentos y medicinas no están sancionados y que La Habana comercia con numerosos países.

“Cuando los hoteles de lujo están encendidos y el resto de la ciudad está a oscuras, es evidente que el problema es la política fallida de la cúpula”, afirmó.

Presos políticos: “no es negociable”

Durante la conversación, el diplomático reiteró que la liberación de todos los presos políticos —más de mil, según organizaciones independientes— es una exigencia innegociable de la administración de Donald Trump.

“Esto no es un tema para negociar, es un ‘sí o sí’. Están abusando de los derechos humanos de personas inocentes que salieron a manifestarse”, comentó.

Hammer recordó el caso del líder opositor José Daniel Ferrer, recientemente desterrado, y subrayó que la presión internacional es clave para frenar la represión.

“La conducta de esa dictadura no se va a tolerar más”, aseguró.

Inmigración y sanciones

El jefe de la misión diplomática también abordó el uso de la migración como herramienta de presión política por parte del régimen y explicó que las medidas adoptadas por Washington, incluido el travel ban, son parte de la política de la administración de Donald Trump de proteger a Estados Unidos.

“Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Hay represores que entraron aquí mientras el pueblo sufre. Eso se está corrigiendo”, afirmó.

Hammer adelantó que Washington continuará negando recursos al régimen, especialmente a las estructuras controladas por los militares, como GAESA. “Con esos recursos reprimen al pueblo. Eso no puede seguir”, dijo.

Mirada al futuro

Hammer aseguró que seguirá recorriendo la isla y hablando con la gente.

“Es mi tarea como diplomático”, indicó.

El encargado de Negocios reiteró que cuenta con el respaldo total de Washington, del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, y llamó a otros gobiernos y diplomáticos a “salir de La Habana, escuchar al cubano de a pie y abrir los ojos ante la realidad de la isla”.

“Yo veo una Cuba libre. Ese día se está aproximando”, comentó.