Trump reacciona a “Rubio, presidente de Cuba” y otros memes sobre su política hacia La Habana

El presidente Donald Trump reaccionó de una manera “creativa” a dos publicaciones en la red social Truth Social relacionadas con sus más recientes declaraciones sobre la situación en Cuba tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro para llevarlo ante la justicia estadounidense.

El mandatario republicano ha hecho énfasis en que La Habana no tendrá más acceso al petróleo ni al dinero de Venezuela, y que por tanto, la situación en la Isla empeoraría. Trump advirtió a los dirigentes del régimen cubano que lleguen a “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Un usuario en la red social X, sugirió con humor que “Marco Rubio será el Presidente de Cuba”, lo que Trump compartió en Truth Social y respondió: “Suena bien para mí”.

Rubio actualmente se desempeña como secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional y archivero interino de los Estados Unidos. También fue administrador interino de la agencia de cooperación internacional de EEUU, USAID, antes de que las funciones restantes de esa dependencia federal fueran suspendidas o absorbidas por el Departamento de Estado como parte de una reorganización. Sumarle un “nuevo cargo” al cubanoamericano forma parte de los memes en redes sociales.

En otra publicación compartida este domingo por el presidente en su cuenta de Truth Social, Trump aparece en un cartel fumando un tabaco cubano en La Habana, con una inscripción en la parte inferior donde se lee, en inglés: “Lo mejor del mundo. Puros cubanos”. La usuaria lo comparte con el texto: “Sin duda lo haría”.

"El régimen cubano ha sobrevivido a todos los presidentes desde Eisenhower. ¿No sería genial si esa racha terminara con Donald Trump?", se preguntó en un post en X, también compartido en Truth Social por el presidente Trump, el columnista y comentador político Marc Thiessen.