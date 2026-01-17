Embajador Hammer se reúne con Antúnez y defiende la libertad de todos los presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

El Jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro en Miami con el ex preso político y activista cubano Jorge Luis García Pérez, Antúnez.

Ambos posaron con un cartel que demanda la libertad de todos los presos políticos cubanos y con la imagen de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, familiares de Antúnez encarcelados en la isla.

Hernández García fue condenado a siete años de prisión por los cargos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas del 11J en Placetas, Villa Clara.

Pérez Paseiro, miembro de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, fue condenada a ocho años de privación de libertad por su participación en las protestas. La prisionera política fue una de las primeras excarceladas luego de las conversaciones entre el régimen de La Habana y el Vaticano, pero la dictadura cubana revocó injustamente su libertad condicional y la devolvió a prisión.

"Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer tuvo el honor de conocer al ex-preso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, en Miami. Hablaron de la situación actual en Cuba y de la urgencia de que se liberen a todos los que siguen injustamente encarcelados", indicó la Embajada.

El representante diplomático de EEUU en la isla ha hecho una intensa labor por la defensa de los derechos humanos y con la visibilización de quienes continúan privados de libertad por expresar sus ideas.