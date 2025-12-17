Info Martí | Libertad para Donaida y Loreto
Preocupación por el estado del prisionero político Loreto Hernández García quien junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro fueron detenidos y condenados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11J. Declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Episodios
-
-
-
diciembre 16, 2025
Senador Rick Scott: Nicolás Maduro debe irse de Venezuela
-
-
diciembre 15, 2025
Info Martí | Crisis demográfica en Cuba
-
diciembre 15, 2025
Proyecto de ley en el Senado busca eliminar la doble ciudadanía en EEUU
Foro