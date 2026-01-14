Mike Hammer: EEUU quiere garantizar que la asistencia humanitaria llegue a los más necesitados

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos comenzó esta semana el envío de ayuda humanitaria a Cuba por valor de 3 millones de dólares para asistir a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa.

El objetivo central del gobierno es asegurar que llegue a quienes más la necesitan. “Si esto puede ser hecho sin que sea interceptado o mal utilizado por el régimen, entonces vamos a tener la oportunidad de seguir mostrando ese apoyo tangible hacia el pueblo cubano”, dijo este miércoles el jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, durante una conferencia de prensa en Weston, Florida.

Hammer no descartó que la ayuda pueda incrementarse, pero subrayó que “tiene que ir bien, tiene que ir sin interferencias y tiene que llegar a los más necesitados”.

"Hay que entender que esto es sumamente importante. Estos tres millones que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos es una ayuda muy necesitada y estoy muy orgulloso de que nuestro equipo de la embajada en Cuba pueda ser parte de este esfuerzo", agregó.

Hoy el Departamento de Estado confirmó en una hoja informativa que los 3 millones de dólares en asistencia beneficiarán a unas 6.000 familias —alrededor de 24.000 personas— en las provincias más afectadas por el huracán Melissa: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

La ayuda, explicaron, incluye alimentos, productos de higiene, utensilios de cocina y artículos básicos para el hogar como sábanas, mantas y linternas solares, entre otros.

Durante la conferencia de prensa, en la que también participó Jeremy Lewin, vicesecretario de Estado en funciones para Asuntos de Asistencia Exterior, Humanitarios y Libertad Religiosa y Sean Callahan, presidente y director ejecutivo de Catholic Relief Services, advirtieron que si el Gobierno cubano intenta “politizar”, “interferir” o “apropiarse” de la asistencia, enfrentaría consecuencias políticas para ellos.

Hammer señaló que Washington siguió de cerca el impacto del huracán Melissa, que azotó el oriente cubano a finales de octubre, y recordó que las condiciones en la región ya eran precarias antes del desastre.

“Llegó el huracán, devastador, y las condiciones han empeorado y van a seguir por un tiempo siendo muy difíciles”, afirmó y recordó que "hay mucha buena voluntad e intención por parte de la administración de Donald Trump para el pueblo cubano".

Hammer aprovechó además para agradecer la presencia de los periodistas. “La prensa independiente en Cuba, la que queda, es muy muy valiente, trabajando bajo condiciones sumamente difíciles, con una represión constante. El pueblo cubano les sigue y se enteran a través de ustedes cuál es la verdad, que no es lo que están poniendo los canales oficiales y toda esa propaganda”.

El Departamento de Estado confirmó que vuelos chárter con la asistencia partirán de Miami los días 14 y 16 de enero hacia Holguín y Santiago de Cuba. El resto de los suministros llegará posteriormente en un buque comercial que atracará en Santiago de Cuba.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó en la red social X que “Estados Unidos envía el primer cargamento humanitario a Cuba para ayudar a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa”, y precisó que Washington trabaja “con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo”.