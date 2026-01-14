EEUU envía primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba para afectados por huracán Melissa

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos está cumpliendo con su compromiso de entregar 3 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para el pueblo cubano afectado por el huracán Melissa, dijo este miércoles el Departamento de Estado.

En una Hoja Informativa , la cancillería estadounidense recalcó que "Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a la recuperación del pueblo cubano tras el desastre", que devastó el oriente del país a finales de octubre y dejó un panorama de destrucción y abandono en amplias zonas del territorio nacional.

"Estados Unidos envía el primer cargamento humanitario a Cuba para ayudar a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa. Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano", dijo el Secretario de Estado Marco Rubio en un post en X.

Este será el primero de una serie de envíos de asistencia humanitaria "diseñado para llegar a los más necesitados, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", dijo el Departamento de Estado.

"Nuestra asistencia humanitaria forma parte de un esfuerzo más amplio para apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de un futuro mejor", añadió.

La Hoja Informatiba detalla que la ayuda llegará a unas 6 mil familias (aproximadamente 24 mil personas) en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

"Vuelos chárter con asistencia partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente. Cada vuelo entregará más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua, que beneficiarán a más de mil familias", precisa el comunicado.

El resto de la asistencia humanitaria será transportada a la isla en un buque comercial que atracará en Santiago de Cuba en unas semanas.



Los tipos de asistencia incluyen, entre otros, kits de alimentos con arroz, frijoles, aceite y azúcar para "ayudar a las familias a cubrir sus necesidades nutricionales básicas"; kits de higiene y tratamiento de agua, con pastillas purificadoras y recipientes para almacenar agua potable; juegos de cocina con ollas y utensilios "para ayudar a las familias a preparar sus comidas", y artículos para el hogar: como sábanas y mantas para abrigarse, linternas solares para iluminar durante los apagones y otros enseres esenciales.



El Departamento de Estado estadounidense dijo que trabaja estrechamente con la Iglesia Católica para garantizar que la asistencia llegue al pueblo cubano directamente, y sin interferencias de las autoridades de la isla.

El huracán Melissa causó severos daños en Cuba, dejando a miles de personas sin alimentos, agua ni electricidad. Al menos 60 mil viviendas resultaron destruidas, parcial o totalmente, tras la devastación generalizada por el meteoro en Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.



Organizaciones independientes denunciaron que, pese a la magnitud del desastre, el Estado cubano impuso trabas a la asistencia humanitaria y mantuvo su política de control absoluto sobre todas las donaciones, anteponiendo los intereses políticos a las necesidades urgentes de la población.

A continuación, el texto en español de la Hoja Informativa del Departamento de Estado de EEUU:

Asistencia de EEUU al pueblo cubano en caso de desastres



DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU

HOJA INFORMATIVA

OFICINA DEL PORTAVOZ

14 DE ENERO DE 2026



Vea más información sobre la respuesta del Departamento de Estado de EEUU ante el huracán Melissa (en inglés).



Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/u-s-disaster-assistance-to-the-cuban-people/