Mike Hammer, Rosa María Payá y José Daniel Ferrer conversan sobre los presos políticos en Cuba y sus familiares

El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana sostuvo un encuentro con el exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos, y la activista por los derechos humanos Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la reunión conversaron, entre otros temas, sobre la situación de los presos políticos en la isla, y sus familiares.

"Fue un verdadero gusto para nuestro Jefe de Misión Mike Hammer reunirse con Rosa Maria Payá Acevedo y José Daniel Ferrer García en Miami. Tocaron muchos temas, incluso su preocupación por todos los presos políticos y sus familiares", escribió la embajada en Facebook.

Ferrer había dicho previamente que las conversaciones con Hammer fueron "muy fructíferas".

"Estamos seguros de que además de la solidaridad actual, Estados Unidos va a ser también nuestro mejor aliado en el proceso de reconstrucción de nuestra patria", comentó.

En una entrevista la pasada semana con Martí Noticias, el diplomático reiteró que la liberación de todos los presos políticos es una exigencia innegociable de la administración de Donald Trump.

“Esto no es un tema para negociar, es un ‘sí o sí’. Están abusando de los derechos humanos de personas inocentes que salieron a manifestarse”, comentó.

Hammer, quien mantiene contacto directo con los "cubanos de a pie", rechazó la narrativa oficial que culpa a Washington de la crisis económica y social en Cuba y calificó de “propaganda” la acusación de que el embargo estadounidense es el responsable del colapso cubano.