EEUU exige la "liberación incondicional de todos los presos políticos" en Nicaragua

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos exigió este sábado la liberación incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua a la vez que denunció la paranoia del réfimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que encarcela a sus ciudadanos, incluso por sus publicaciones en redes sociales.

"Detener a nicaragüenses por darle “me gusta” a publicaciones en redes sociales, demuestra lo paranoico que está el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega", escribió en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en una publicación que también compartió la embajada de EEUU en ese país.

"Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones. Libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen", agrega el texto.

El pasado 10 de enero se cumplieron 19 años de la llegada al poder de Ortega. Ese día Managua informó la excarcelación de un grupo de presos, sin reconocer que se trataba de condenas políticas y en un contexto de denuncias por una ola de detenciones contra quienes se manifestaron a favor del operativo militar de Estados Unidos que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para llevarlos ante la justicia estadounidense.

"Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía", destacó la Oficina en ese momento.

Daniel Ortega y Rosario Murillo están acusados por crímenes de lesa humanidad por sus violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones forzadas de personas que se manifiestan pacíficamente en contra del régimen.

Ortega, de 80 años, se reelegió para un quinto mandato, el cuarto consecutivo., en 2021.