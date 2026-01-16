Enlaces de accesibilidad

Nueva Ley de Scott diseñada contra cómplices de dictadores cubanos, venezolanos y nicaragüenses

Los máximos representantes de la dictadura cubana.
El senador por Florida Rick Scott ha reintroducido un proyecto de ley que busca revocar visas y bloquear futuras solicitudes para extranjeros que apoyen o se beneficien de los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El senador por Florida Rick Scott volvió a presentar un proyecto de ley para revocar visas y denegar futuras solicitudes a extranjeros que apoyen o se beneficien de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La Ley de no concesión de beneficios a aliados de dictadores “protege la seguridad nacional de EEUU e impide que quienes apoyan a dictadores malvados ingresen a las comunidades estadounidenses”, dijo la oficina de Scott en un comunicado.

De aprobarse la iniciativa, aplicaría para funcionarios actuales y anteriores vinculados a las dictaduras de Chávez y Maduro en Venezuela; los Castro y Díaz-Canel en Cuba; Ortega en Nicaragua y Morales en Bolivia.

También incluiría a “ciudadanos extranjeros que actúan en nombre de estos regímenes criminales”, señala la declaración.

Tras presentar su legislación, el senador Scott aseguró que “el presidente Trump está tomando medidas para responsabilizar a los dictadores de todo el mundo y expulsar de nuestras comunidades a personas peligrosas que ingresaron a nuestro país”.

De acuerdo con Scott, la captura de Nicolás Maduro demuestra que ya no se “tolerarán regímenes criminales que ponen en peligro a EEUU, trafican drogas y delincuentes peligrosos a nuestro país, fomentan el terrorismo o se oponen a la libertad”.

Sin embargo, el senador republicano dijo que para complementar esta acción, “debemos dejar claro que EEUU, bajo ninguna circunstancia, brindará refugio seguro a quienes hayan ayudado a estos regímenes a cometer sus atrocidades y destruir vidas”.

La Ley de no concesión de beneficios a aliados de dictadores además propone revocar visas existentes y bloquear la emisión de nuevas visas para quienes apoyan o promueven los regímenes autoritarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

También exige incluir a quienes que se encuentran en EEUU y a los que solicitan visas desde el extranjero y que han cometido abusos contra los derechos humanos en esos países.

De igual modo impondría restricciones de visa a funcionarios actuales y anteriores de estos regímenes, así como a ciudadanos extranjeros que actúan en su nombre.

El proyecto de legislación extendería las restricciones de visa a los familiares directos, incluidos cónyuges e hijos, de funcionarios extranjeros que apoyan a estos regímenes y permitiría restricciones de visado a funcionarios extranjeros que participen en actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias.

