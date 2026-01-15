Díaz-Balart celebra aprobación en la Cámara de ley que incluye fondos para la democracia en Cuba





El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de un amplio proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026 que reduce el gasto y prioriza la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que destina fondos a programas de democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La legislación de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP, por sus siglas en inglés) fue aprobada como parte de un paquete que incluyó otras medidas presupuestarias y contempla una reducción histórica del gasto del 16% respecto al nivel aprobado para 2025, según informó la oficina del legislador republicano por Florida.

“Aplaudo el liderazgo del presidente Tom Cole por restaurar el orden regular en el proceso de asignaciones y proteger el dinero ganado por los contribuyentes estadounidenses con mucho esfuerzo”, dijo el congresista.

Díaz-Balart, vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara y presidente de la subcomisión que supervisa el gasto en seguridad nacional y política exterior, afirmó que la iniciativa refuerza la agenda del presidente Donald Trump.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la fortaleza y credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial han regresado”, señaló.

Cuba y el Hemisferio Occidental

Este miércoles, Díaz-balart dijo en X que su equipo se había reunido con Mike Hammer, encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, "para reafirmar nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la libertad y los derechos humanos fundamentales frente a la tiranía”.

Parte de los fondos aprobados serán destinados a promover la democracia en el Hemisferio Occidental, entre ellos, 25 millones de dólares para programas en Cuba, 50 millones para Venezuela; 15 millones para programas de libertad religiosa en Nicaragua, y 30 millones para las operaciones de la Oficina de Radiodifusión para Cuba (Radio y TV Martí).

Asimismo, prohíbe el uso de fondos para impedir la eliminación de entidades de la Lista Restringida de Cuba.

También limita la financiación para países y organizaciones que se benefician del tráfico continuo de médicos cubanos y ordena al secretario de Estado la revocación de las visas de funcionarios involucrados en la trata de estos galenos.

Además, prohíbe la asistencia a personas o entidades que apoyen, financien o faciliten las operaciones o actividades comerciales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior de Cuba o sus filiales.

Por otro lado, brinda apoyo inquebrantable a Israel, principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, al financiar completamente la asistencia de seguridad con 3,300 millones de dólares, de conformidad con el Memorando de Entendimiento entre ambos países, y prohíbe financiar la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Además, niega fondos para el financiamiento de la Comisión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este e Israel.

Prohíbe que se utilicen fondos para trasladar la Embajada de Estados Unidos en el Estado de Israel a una ubicación distinta de Jerusalén o cualquier intento para revocar la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como Organización Terrorista Extranjera.

El paquete presupuestario aún debe ser considerado por el Senado antes de convertirse en ley.