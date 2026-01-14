Landau y Payá dialogan sobre el futuro democrático de Cuba y las Américas

Getting your Trinity Audio player ready...

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió esta semana con la activista cubana Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para hablar, entre otros temas, de los cambios de la política estadounidense en el hemisferio y del futuro de Cuba y las Américas.

En el encuentro, indicó Landau en X, abordaron "los tiempos sin precedentes que estamos viviendo, al ser testigos de un cambio histórico en la política estadounidense".

"Estados Unidos está asumiendo por fin un papel de liderazgo firme para estabilizar nuestra región", aseguró.

Payá agradeció por su parte al subsecretario de Estado por el "apoyo en estos momentos cruciales, y a Estados Unidos por sus acciones decisivas para promover la libertad en Cuba, clave para la paz y la estabilidad en la región".

"Estamos dispuestos a trabajar juntos por un futuro democrático para Cuba y las Américas. La noche no será eterna", comentó.

A mediados del año pasado Payá fue elegida como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en la primera cubana en ocupar este cargo.

"Las Américas han pagado un precio muy alto por tolerar el régimen cubano durante tanto tiempo. Nos corresponde a nosotros, los hombres y mujeres de las Américas, acabar finalmente con la cabeza del pulpo autoritario y todos sus tentáculos, que tanto dolor han traído a nuestras naciones", dijo en ese momento la activista, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, es responsable de promover y proteger los derechos humanos en los 35 Estados miembros.