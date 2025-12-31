2026, un año decisivo para el cambio político y social en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El 2026 llega marcado por un panorama desolador para los cubanos en el que la segura continuidad de la crisis económica, política y social espolea la urgencia de un cambio.

“El pueblo cubano sabe que es la hora final del régimen castrocomunista. Las condiciones están dadas por el deterioro que hay en el país en todos los órdenes y el régimen está tratando, con su propaganda desinformativa, de restarle importancia a los graves problemas que existen y evitando, a toda costa, que la masa crítica estalle”, indicó, desde La Habana, el periodista independiente Pablo Morales Marchant.

“No es menos cierto que la supervivencia del día a día en las condiciones infrahumanas en las que vivimos, por el alimento encarecido, los largos apagones, la falta de agua, gas, comunicaciones y transporte; en sentido general el Estado fallido, debilita mucho a la fuerza del pueblo en su reacción cívica”.

El Gobierno cubano anunció medidas de "austeridad fiscal" que anticipan la persistencia de las dificultades económicas y sociales y en especial la debacle energética que mantiene a la población en constantes y prolongados apagones.

A esto se añade, el endurecimiento en los trámites de entrada de cubanos en Estados Unidos y la precariedad de la vida para los inmigrantes en otros países.

Ante este escenario, el pueblo manifiesta una profunda frustración y demanda transformaciones reales: “hay un sentimiento de espera, pero también hay un sentimiento de incertidumbre porque no hay una hoja de ruta que determine, que marque cómo pudieran ser los cambios en Cuba, la transición cómo sería y quién o quiénes liderarían esa transición”, anotó Morales Marchant.

“El cubano está viviendo el día a día porque no puede hacer una proyección, ni a corto ni a mediano plazo, puesto que las condiciones del país son extremadamente adversas y, por lo tanto, no se puede hacer una planificación ni un orden de vida debido, a que todo es pura supervivencia, el día a día”.

“Pero sí existe el sentimiento natural, expreso cada vez más públicamente. El cubano tiene la esperanza, todavía viva, de que este año finalmente podamos lograr la libertad”.

Observadores creen que el escenario internacional y el apoyo de aliados podrían contribuir a cambios políticos en Cuba, presionando por reformas democráticas.

“Con la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, con el compromiso del presidente Donald John Trump, su gabinete de gobierno, y en especial el del Secretario de Estado, Marco Rubio”, opinó el comunicador.

“Creo que hay un balance a favor de los partidos de derecha en Latinoamérica y la correlación de fuerza es a favor de que desaparezca el castro comunismo y todas sus variantes virulentas que existen en la región”, puntualizó Marchant.

Entretanto, el régimen busca apoyo externo para sostenerse, y opositores como Cuba Decide y la Unión Patriótica de Cuba movilizan apoyo internacional y nacional para plebiscitos y democracia, tratando de invalidar el sistema actual.

“Tenemos que decírselo muy claro al mundo. Los cubanos estamos listos para el cambio y los cubanos estamos listos para realizarlo y llevar a la isla hacia el futuro, el futuro que nos merecemos todos los cubanos”, dijo, en octubre de 2025, durante la inauguración de la Fundación Cubana Anticomunista, la activista Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No es el momento de improvisar, es el momento de tener un plan, es el momento de tener una hoja de ruta y es el momento de implementarla hasta el final. Y lo estamos haciendo... las organizaciones. que podemos a pesar de que el liderazgo dentro de la isla está en la cárcel”.

“La gente está pasando hambre, la gente está muriendo, la gente está siendo arrestada, pero la gente tiene algo muy claro, y nosotros también somos parte de esa gente, el pueblo cubano sabe que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”, recalcó Payá.

“El 2025 ha sido un año terrible para el pueblo cubano y el 2026 será aún peor si no hacemos lo que una crisis tan grave demanda. Como solución, debemos hacer un profundo análisis de conciencia y poner más amor y entrega a la causa por la salvación de nuestra patria”, consideró el ex prisionero político y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, forzado a exiliarse a Estados Unidos, hace apenas dos meses.

“Debemos aunar esfuerzos y sin ambiciones mezquinas, libres de ceguera política y emocional, con la mente y el corazón abiertos, dar los pasos necesarios para darnos una fuerte estructura democratizadora, un gobierno de cubanos libres que conduzca al pueblo a la victoria, que lo asista y represente ante el mundo libre y democrático”.

“La dictadura está cada vez más débil, cada día siente más miedo, por eso incrementa su brutal represión. Pero la razón y todo lo necesario para producir el cambio está de nuestra parte, no permitamos un año más de opresión y miseria. Hagamos que 2026 sea el año de la libertad de Cuba”, instó el líder opositor.

Por su parte, el recién electo presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa enfatizó que la coalición concibe el liderazgo como un ejercicio colectivo y no personalista. Señaló que las decisiones se toman en equipo y que la pluralidad de voces es uno de los valores que busca preservar y fortalecer en esta nueva etapa.

Resumió que el trabajo del Consejo se articula en tres líneas fundamentales: la exigencia de una amnistía para los presos políticos, el impulso de asambleas ciudadanas como vía para que la población asuma un papel activo en el destino del país, y la promoción de un clima de no violencia.

“Uso la numerología siempre como metáfora, no es que crea exacta y literalmente en ella. Creo que 2026, en la numerología, es el año uno universal y me parece importante que 2026 sea para Cuba ese momento de nuevo comienzo para la reconstrucción: reconstitución de la familia en primer lugar, en segundo lugar, de las comunidades, soldar las comunidades desde abajo y; en tercer lugar, mayor autoconciencia y acción articulada entre la sociedad civil y la ciudadanía, el Consejo va a trabajar en esas tres direcciones”, detalló el activista y politólogo.