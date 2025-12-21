Momento Cero, una invitación a mirar las prisiones en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La curadora de arte Yanelis Núñez, amiga cercana del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, alertó sobre los riesgos que enfrenta el líder del Movimiento San Isidro en prisión, especialmente cuando se aproxima el final de su condena.

En declaraciones a Martí Noticias, Núñez expresó su preocupación por las condiciones existentes en el sistema penitenciario cubano.

“Nos preocupa más que nada por las condiciones terribles que existen en las prisiones, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel de riesgo”, señaló. Añadió que Otero Alcántara podría ser víctima de agresiones, ya sea por parte de reclusos comunes o de los propios guardias.

Otero Alcántara debe ser liberado el próximo 9 de julio. Núñez recordó que, históricamente, las autoridades han recurrido a la fabricación de nuevas causas penales para evitar la excarcelación de presos políticos. “Es usual que provoquen disputas o inventen delitos estando dentro de prisión para impedir que salgan en libertad”, afirmó.

La curadora mencionó que este patrón se estaría repitiendo actualmente con otros reclusos vinculados a las protestas del 11 de julio, incluidos casos recientes en distintas provincias del país. “Eso es lo que más nos preocupa en este momento”, subrayó.

Momento Cero

En ese contexto, destacó la activación de la obra “Momento Cero”, una plataforma digital que funciona como un contador en tiempo real del tiempo restante de su condena.

Según explicó, la iniciativa busca llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en Cuba y alertar sobre los riesgos que enfrentan, especialmente en la fase final de sus sentencias. “Es una invitación a mirar las prisiones, a mirar lo que está pasando con los disidentes y a reforzar la campaña por su liberación”, indicó.

“Luis Manuel tiene que ser liberado hoy mismo, porque su sanción ha sido injusta, como la de todos los presos políticos”, afirmó.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue condenado a cinco años de prisión y ha sido reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Desde su encarcelamiento en 2021, ha protagonizado al menos seis huelgas de hambre y de sed, en protesta por su detención y las condiciones carcelarias.