Preso político Luis Manuel Otero Alcántara inicia ayuno en la cárcel

El preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara iniciará este lunes un ayuno voluntario desde la prisión de máxima severidad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, confirmó Martí Noticias la curadora de arte Yanelis Núñez, amiga cercana del activista.

En una de las dos llamadas telefónicas semanales que tiene permitidas, Otero comunicó su decisión: “En vísperas de su cumpleaños, del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y exigiendo su libertad y la libertad de todos los presos políticos”.

Núñez explicó que Otero Alcántara, condenado a cinco años de cárcel, está próximo a concluir su sentencia. Ha realizado al menos seis huelgas de hambre y de sed desde su encarcelamiento.

"Nunca se ha resignado a estar en prisión, a cumplir esta condena injusta”, dijo y recordó que recientemente fue lanzado el proyecto Momento Cero, enfocado en “la extinción de esta condena” y en llamar la atención pública sobre las prisiones en Cuba.

El ayuno es también un gesto para reafirmar su resistencia: “Para sensibilizar sobre su situación, para decir que sigue fuerte, que exige su libertad y la de todos los presos”.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales en La Habana. Fue condenado por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”.

A mediados de septiembre, Estados Unidos incluyó su caso en la campaña “Injustamente Detenidos” del Departamento de Estado. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental declaró entonces: “Fue detenido por el régimen cubano por expresar su opinión y condenado tras un juicio fraudulento. La dictadura le niega atención médica mientras su estado de salud sigue deteriorándose en prisión”.

La entidad añadió en esa publicación: “Estamos decididos a poner fin a la opresión del tiránico régimen de Cuba contra el pueblo cubano y los presos políticos”.