Alertan sobre situación del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara

El preso político Luis Manuel Otero Alcántara está incomunicado en la prisión de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, y sus amigos temen que su situación en prisión se haya complicado en los últimos días.

"La última vez que hablamos con él fue el pasado jueves, es decir, hace una semana, exactamente que no tenemos noticia de él, ni nosotros ni su familia más cercana, con la que también se comunica semanalmente cuando se lo permiten", declaró este jueves a Martí Noticias Yanelys Núñez, estrecha colaboradora del artista, con quien fundó el Movimiento San Idisdro y el Museo de la Disidencia.

"La última vez que hablamos con él, pues nos comunicó que está enfermo, que tenía un hongo en la piel, pero no estaba grave", recordó la curadora de Arte exiliada en España.

La también activista expresó preocupación por "cualquier tipo de agresión" contra el artista.

"Nos preocupa que esté realizando alguna protesta y por eso damos la voz de alarma y más que nada, frente a la situación de Maykel (Castillo Pérez “El Osorbo”) que ha estado siendo acosado, ha sido agredido e incluso le intentan agregarle nuevos cargos a su condena", dijo.

"Por eso estamos alerta porque pueden hacer lo mismo con Luis Manuel, como mismo han hecho con otros presos políticos", explicó Yanelys Núñez.

Otero Alcántara está encarcelado en Cuba desde julio de 2021, y fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Su arresto ocurrió mientras intentaba unirse a las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que su condena viola normas internacionales sobre libertad de expresión, reunión pacífica y juicio justo.

Otero Alcántara ha sido reconocido internacionalmente por su activismo artístico y su defensa de los derechos humanos en Cuba. Entre sus premios más destacados se encuentran el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa (2025), el Premio Rafto de Derechos Humanos (2024) y el Premio Impacto Príncipe Claus (2022), todos otorgados por su valentía al enfrentar la represión mediante el arte. También recibió el Premio Libertad de Freedom House (2022) y el Premio Oxi al Coraje (2021), además de ser nombrado una de las personas más influyentes del año por la revista TIME en 2021.