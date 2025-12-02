Parlamentario alemán exige libertad de Otero Alcántara el día del cumpleaños del artista

Getting your Trinity Audio player ready...

Boris Mijatovic, parlamentario alemán por el Partido Verde, felicitó al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara que cumple este martes, 2 de diciembre, 38 años.

"Luis Manuel está en la cárcel en Cuba porque como artista ha planteado cuestiones sociales y criticado al gobierno", dijo Mijatovic en un video publicado en el canal de Youtube del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

En su mensaje Mijatovic criticó además las deplorables condiciones de reclusión de Otero Alcántara. "La ciencia y el arte, la investigación y la enseñanza son libres. Hay que proteger el arte. El arte puede ser crítico, el arte debe ser crítico... Liberen a Luis, queremos brindar hoy por su cumpleaños", indicó.

Este es el quinto cumpleaños del artista en la cárcel luego de que el régimen de La Habana lo condenara tras las protestas del 11 de julio de 2021.

El lunes, Luis Manuel inició un ayuno voluntario desde la prisión de máxima severidad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

En declaraciones a Martí Noticias, la curadora de arte Yanelis Núñez, amiga cercana del activista, dijo que en esta ocasión está protestando en vísperas de su cumpleaños y del Día de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre.,

"Está exigiendo su libertad y la libertad de todos los presos políticos”, comentó.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, fue condenado a cinco años de cárcel y está próximo a concluir su sentencia. Ha realizado al menos seis huelgas de hambre y de sed desde su encarcelamiento.

"Nunca se ha resignado a estar en prisión, a cumplir esta condena injusta”, explicó Núñez y recordó que recientemente fue lanzado el proyecto Momento Cero, enfocado en “la extinción de esta condena” y en llamar la atención pública sobre las prisiones en Cuba.