Autoridades carcelarias imponen nuevas restricciones al preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara

La especialista de Alas Tensas y curadora de arte, Yanelis Núñez, denunció la preocupante situación del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la prisión de Guanajay, en Artemisa.

Núñez explicó que el pasado 11 de noviembre lograron grabar un audio enviado por el artista en los breves minutos a los que tiene acceso telefónico los martes y jueves. En ese mensaje, Otero Alcántara quiso dedicar unas palabras a sus amigos, inspiradas en las conversaciones que mantiene con ellos y su familia desde el encierro.

Según relató Núñez, al artista le apareció recientemente un impético en la piel, que está siendo tratado, pero la situación sanitaria dentro de la prisión es cada vez más delicada. A su alrededor, dijo, hay reclusos con fiebre y otros padecimientos cuyo origen se desconoce.

“Hay personas con fiebre y padecimientos que no sabemos realmente de qué son. Esperamos que no sea chikungunya, dengue o cualquiera de las enfermedades que están circulando en Cuba”, afirmó la especialista.

Núñez denunció además que las autoridades penitenciarias le retiraron la visita correspondiente a este mes como represalia por la publicación de un mensaje donde Otero Alcántara expresó solidaridad con los 15 manifestantes recientemente condenados.

“Le quitaron la visita de este mes por haber hecho un audio en apoyo a los manifestantes. Ese es el motivo del castigo”, explicó.

En el audio divulgado, Otero Alcántara comparte un mensaje íntimo dirigido a una amiga, en el que repasa recuerdos de su vida antes del encarcelamiento, reflexiona sobre la experiencia del exilio y expresa su deseo de acompañar emocionalmente a quienes atraviesan momentos difíciles fuera de Cuba.

“Estoy seguro de que a más de uno le hace falta un abrazo hecho a poesía”, comenta el artista en uno de los pasajes más emotivos del mensaje.

También evoca sueños y amistades profundas, y vuelve sobre la dureza de la cárcel: “Estoy en un sitio horrible construido por el humano y para el humano”, escribe, aunque asegura que la fuerza que recibe de quienes lo quieren lo sostiene en medio del encierro.

Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las masivas manifestaciones que aquel día sacudieron La Habana. Desde entonces permanece en prisión. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia, al considerar que su encarcelamiento responde únicamente al ejercicio pacífico de su libertad artística y de expresión.