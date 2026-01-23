Detienen a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, en su casa en Pinar del Río

Getting your Trinity Audio player ready...

Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), fue detenido este viernes en su vivienda en Pinar del Río, informó la organización en redes sociales.

"En estos momentos el Mayor Ernesto, de la Seguridad del Estado, que atiende Convivencia, se presentó en la casa de Dagoberto con una patrulla de la Policía (PNR) y se lo han llevado", recoge la publicación en Facebook.

"Hasta el momento se desconoce el paradero. Miembros del Centro de Estudios Convivencia están tratando de localizarlo en la Jefatura de la PNR y en las Oficinas de la Seguridad del Estado en Pinar del Río", indican.

La Fundación Nacional Cubano Americana denunció lo ocurrido. "Hasta ahora, pese a gestiones en estaciones policiales y oficinas de la Seguridad del Estado, no se confirma dónde está. Exigimos fe de vida, acceso a su familia y liberación inmediata", precisaron.

Yoandy Izquierdo, miembro del equipo de Convivencia, explicó que, tras acudir a la sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Pinar del Río, el mayor Ernesto le dijo: “Me has ahorrado un viaje, porque ahora mismo iba a buscarte a ti también”.

El Instituto Cubano de Libertad de Prensa (ICLEP) denunció que "Valdés Hernández ha sufrido hostigamiento, amenazas constantes, campañas de difamación y restricciones a su libertad de movimiento, como resultado de sus ideas y su manera de expresarse. Estos ataques reiterados evidencian el precio personal y profesional que enfrentan los intelectuales que defienden la sociedad civil y los derechos fundamentales en Cuba".

Noticia en desarrollo.