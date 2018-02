Prohiben salir de Cuba al opositor Dagoberto Valdés

Funcionarios cubanos de Inmigración en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, impidieron viajar hoy al director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés.

Valdés se disponía viajar hacia Miami y luego de chequear su equipaje un oficial de Inmigración y Extranjería le dijo que estaba "regulado" y no podía salir de Cuba.

“Me han prohibido salir del país, tenía una conferencia en la Ermita de la Caridad el sábado 10”, afirmó Valdés a la reportera de Martínoticias, Yolanda Huerga.

Valdés explicó que había sido invitado a participar en la Semana Social Católica que se celebra en Miami, para estudiar la Doctrina Social de la Iglesia.

Valdés añadió que viajaba acompañado de Yoandi Izquierdo Toledo, un miembro del equipo de Convivencia, “que también estuvo reguladoy no pudo salir en otras ocasiones, pero en ésta si lo dejaron salir”.

“Las autoridades migratorias me sacaron de la fila y me rompieron mi pase de abordo y me dieron un comprobante para qe recogiera el equipaje. Continúa la represión y el hostigamiento contra Convivencia”, afirmó Valdés.

(Escrito por Pablo Alfonso, y colaboración de Yolanda Huerga)