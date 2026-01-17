Secretario Marco Rubio estará entre los garantes del Plan de Paz en Gaza

Getting your Trinity Audio player ready...

La Casa Blanca anunció el viernes la conformación de un conjunto de órganos y liderazgos destinados a poner en marcha la Fase Dos del Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, presentado bajo la administración del presidente Donald J. Trump.

Este plan incluye una hoja de ruta de 20 puntos para la paz, la estabilidad y la reconstrucción, una misión en la que el cubanoamericano Marco Rubio jugará un papel crucial.

Entre las figuras clave designadas para implementar, supervisar y garantizar la transición hacia un periodo de estabilidad y desarrollo en Gaza destaca el Dr. Ali Sha’ath, director del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).



Esta entidad estará encargada de restaurar servicios públicos esenciales, reconstruir instituciones civiles, estabilizar la vida cotidiana en Gaza y preparar las bases para una gobernanza autosostenible.



La llamada Junta de Paz (Peace Board), respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, es un órgano estratégico para garantizar el cumplimiento del plan.



Para iniciar su funcionamiento, se creó una Junta Ejecutiva fundacional, integrada por el Secretario de Estado Marco Rubio,

Steve Witkoff, Jared Kushner, Sir Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga y Robert Gabriel.



Cada miembro supervisará una “cartera” clave que podría incluir gobernanza, reconstrucción, inversión, financiamiento internacional o movilización de capital.



Nickolay Mladenov, Alto Representante para Gaza, servirá como enlace directo entre la Junta de Paz y el NCAG para supervisar áreas de gobernanza, reconstrucción y desarrollo, garantizar la coordinación entre instituciones civiles y estructuras de seguridad.



El Plan de EEUU contempla además a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), comandada por el General de División Jasper Jeffers, con la misión de establecer y preservar la seguridad en Gaza,

supervisar la desmilitarización y asegurar la distribución de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.



En la llamada Junta Ejecutiva de Gaza, que apoyará la labor del Alto Representante y del NCAG, se enfocará en la gobernanza y prestación de servicios. Con está tarea trabajarán Steve Witkoff, Jared Kushner, el Ministro Hakan Fidan, Ali Al‑Thawadi, el General Hassan Rashad, Sir Tony Blair, Marc Rowan, la Ministra Reem Al‑Hashimy, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay y Sigrid Kaag.