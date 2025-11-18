La ONU aprueba el plan de paz para Gaza del presidente Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes la Resolución 2803, que recoge el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

El consejo, compuesto por 15 miembros, votó 13 a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, de Rusia y China. El representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, calificó la resolución de "histórica" y dijo que constituye una guía "audaz y pragmática".

“Su aprobación demuestra el apoyo abrumador a la visión del presidente de una Gaza estable donde los palestinos determinen su propio destino, libres del dominio terrorista y la violencia”, dijo Waltz tras la votación en la sede de la ONU en Nueva York.

Añadió que la aprobación de la resolución es "otro paso significativo" para estabilizar Gaza e impulsar la "prosperidad" y "un entorno propicio para que Israel viva seguro".

El denominado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, de 20 puntos, incluye la creación de una Junta de Paz que será presidida por el presidente Trump y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

En un mensaje publicado en la red social X, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU “constituye un hito histórico en la construcción de una Gaza pacífica y próspera gobernada por el pueblo palestino, no por Hamás”.

“Con esta votación, estamos más cerca que nunca de lograr una Gaza desmilitarizada, libre de radicalización y estable”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que cree que el plan de Trump llevará a la paz y la prosperidad, porque insiste en la desmilitarización, desarme y fin de la radicalización en Gaza.

La Autoridad Palestina emitió un comunicado en el que acogió con beneplácito la resolución y afirmó estar lista para participar en su implementación

El grupo miliante Hamás rechazó por su parte la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino.