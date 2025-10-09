Trump proclama el fin de la guerra en Gaza tras acuerdo entre Israel y Hamas

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU, Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamás: primera fase del plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza

Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de un marco de acuerdo de paz, mediado por Estados Unidos, lo que representa el primer paso concreto para poner fin a la guerra en Gaza, que ya se extiende por 734 días.

El anuncio, hecho por Trump en su red social Truth Social, se produjo tras intensas negociaciones en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo. Según fuentes citadas por The Times of Israel, la primera fase del acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes vivos en poder de Hamás, prevista para el sábado, y la firma oficial del pacto el jueves en Egipto.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió Trump. “Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las partes serán tratadas con justicia! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos.”

Trump agradeció a Qatar, Egipto y Turquía su papel como mediadores en lo que calificó como un “evento histórico y sin precedentes”.

Rubio alerta a Trump sobre el inminente acuerdo

Minutos antes del anuncio, un episodio inusual reveló la inmediatez de las negociaciones. Durante una mesa redonda sobre el movimiento Antifa en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio entregó al presidente una nota urgente relacionada con el acuerdo de paz en Medio Oriente. La escena fue captada por fotógrafos de la agencia Associated Press. En el papel, según el reporte de Will Weissert y Evan Vucci (AP), se podía leer: “Muy cerca. Necesitamos su aprobación para publicar en Truth Social y anunciar el acuerdo primero.”

Trump comentó el hecho ante los asistentes: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente. Me van a necesitar muy pronto.”

Tras responder un par de preguntas, el presidente abandonó la sala junto a Rubio y, minutos después, publicó el mensaje oficial anunciando el acuerdo en su red social.

Netanyahu: “Un gran día para Israel”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el anuncio y aseguró que convocará al gobierno el jueves para ratificar el alto el fuego y “traer a todos nuestros rehenes de regreso a casa”.

En un comunicado original en hebreo, Netanyahu agradeció al presidente Trump por su “compromiso con la sagrada misión de liberar a los rehenes”. El presidente israelí Isaac Herzog también saludó el acuerdo y afirmó que “todo el pueblo de Israel está con los secuestrados”.

En un comunicado emitido tras el anuncio de Trump, Hamás confirmó su aprobación del plan de paz propuesto por Washington, y lo consideró un paso hacia “el fin de la guerra en Gaza”.

El grupo islamista instó a Trump y a las naciones mediadoras a “garantizar que Israel cumpla plenamente con los compromisos del acuerdo”, entre ellos el retiro de las tropas israelíes de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros. Hamás agradeció a Trump, Qatar, Egipto y Turquía por su mediación en las negociaciones.

Por otra parte, las familias de rehenes celebran el avance, pero piden rapidez. El Comité de Familias de los Secuestrados expresó su satisfacción por el anuncio, aunque con “emoción, expectativa y cautela”. Según la organización, 48 personas siguen retenidas por Hamás, de las cuales 20 se cree que están vivas.

“Este es un avance importante y significativo en el camino para traerlos a todos de vuelta”, señaló el grupo. “Pero nuestra lucha no ha terminado ni terminará hasta que el último de los secuestrados regrese a casa.”

Las familias pidieron al gobierno israelí aprobar de inmediato el acuerdo y agradecieron al presidente Trump “por el liderazgo y la determinación que llevaron a un avance histórico: el fin de la guerra y la liberación de los rehenes”.

De concretarse, este sería el primer marco de alto el fuego desde el inicio de la guerra en octubre de 2023

De concretarse, este sería el primer marco de alto el fuego desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cuando el ataque sorpresa de Hamás contra Israel desencadenó uno de los conflictos más mortíferos en la historia reciente de la región. Con la firma prevista en Egipto y el respaldo público de ambas partes, los próximos días serán decisivos para determinar si este acuerdo impulsado por Estados Unidos logra cumplir con la promesa de una “paz fuerte, duradera y eterna”, en palabras del presidente Trump.