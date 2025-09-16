Secretario de Estado Marco Rubio llega al Reino Unido tras reuniones en Qatar

Getting your Trinity Audio player ready...

En el Reino Unido, la tercera parade de una gira queya lo llevó a Israel y Qatar, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se unirá a la delegación del presidente Donald Trump en su segunda visita de estado.

Además se reunirá con la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, para discutir la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido en desafíos globales críticos.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que, entre los temas que discutirán, está “el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, evitar que Irán obtenga un arma nuclear, garantizar la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas y un alto el fuego en Gaza y la competencia con China”.

Ambas naciones cerrarán acuerdos por más de 10 000 millones de dólares, lo que representa la renovación de una "relación especial" que el primer ministro británico, Keir Starmer, desea promover, informó la agencia Reuters.

Este martes, el Secretario de Estado Rubio se reunió con el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El Departamento de Estado señaló que el Secretario Rubio reafirmó la sólida relación bilateral entre Estados Unidos y Catar y agradeció a Catar sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y repatriar a todos los rehenes.

Asimismo, el Secretario reiteró el firme apoyo de Estados Unidos a la seguridad y la soberanía de Catar y conversó sobre nuestro compromiso compartido con una región más segura y estable.

Antes de partir hacia Qatar desde Tel Aviv, Rubio dijo que Estados Unidos está a punto de concretar con Doha un acuerdo de cooperación reforzada en materia de defensa, y pidió a Qatar que siga ejerciendo una labor de mediación para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación de Hamás en la capital qatarí.

"Mantenemos una estrecha colaboración con los qataríes. De hecho, tenemos un acuerdo de cooperación reforzada en materia de defensa, en el que hemos estado trabajando, y estamos a punto de concretarlo", declaró Rubio.

Doha es uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.