Rubio expresa apoyo inquebrantable a Israel y pide la erradicación de Hamás

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el lunes durante una visita a Israel que Washington dará a su aliado "apoyo inquebrantable" en la guerra de Gaza y pidió la erradicación del grupo militante palestino, Hamás.

En una conferencia de prensa en Israel junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio dijo que aunque el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, este no podrá hacerse realidad hasta que Hamás sea eliminado.

El jefe de la diplomacia estadounidense cuestinó los movimientos de Francia y el Reino Unido para promover el reconocimiento del Estado palestino, calificándolos de "simbólicos", añadiendo que “realmente no tienen ningún impacto en acercarnos a un Estado palestino”.

“El único impacto real que tienen es envalentonar a Hamás. Envalentonan a otros elementos como Hamás. De hecho, lo han dificultado, han servido como un impedimento para la paz”, opinó el Secretario de Estado.

Asimismo, Rubio afirmó que la amenaza del régimen en Irán se ha extendido más allá de Israel, al Golfo Pérsico y a Europa y que el presidente Trump continuará su campaña de máxima presión sobre esa nación.

Por su parte, Netanyahu expresó que la visita de Rubio era un "mensaje claro" de que Estados Unidos apoyaba a Israel y elogió al presidente Donald Trump por su apoyo, calificándolo como el "mejor amigo que Israel ha tenido jamás".

El Secretario de Estado se dirigirá a Qatar donde reafirmará el pleno apoyo de Estados Unidos a la seguridad y soberanía de Qatar tras el ataque israelí en Doha”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, según informó Prensa Asociada.

El presidente Donald Trump ha expresado su descontento con el ataque israelí de la semana pasada contra su aliado Qatar.

En su conferencia de prensa con Netanyahu, Rubio dijo que Estados Unidos seguirá alentando a Qatar a desempeñar un papel constructivo en los esfuerzos por liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza, añadiendo que, “al fin y al cabo, sigue existiendo Hamás, siguen siendo 48 rehenes, sigue habiendo una guerra en curso, y todo ello impide un futuro mejor para la población de Gaza y una salida pacífica a lo que está sucediendo”.

“Nos centramos en lo que sucede ahora, en lo que sucederá después, en el papel que Qatar podría desempeñar para alcanzar un resultado que conduzca, no solo al fin de esta hostilidad, ni a la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, ni al desarme y la eliminación de Hamás, sino también a un futuro mejor para el pueblo de Gaza. (...) Seguiremos alentando a Qatar a desempeñar un papel constructivo en ese sentido”, concluyó Rubio.