Secretario Rubio inicia el sábado gira que lo llevará a Israel y al Reino Unido

El portavoz adjunto principal de Departamento de Estado, Thomas Pigott, informó que el secretario Marco Rubio viajará a Israel y al Reino Unido del 13 al 18 de septiembre.

“Transmitirá las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás, así como asuntos más amplios relacionados con la seguridad en el Medio Oriente, reafirmando el compromiso de EEUU con la seguridad israelí”, dijo Pigott en un comunicado.

También hará hincapié en los objetivos comunes, que según el vocero, son garantizar que Hamás nunca vuelva a gobernar Gaza y repatriar a todos los rehenes.

El vocero informó además que el secretario Rubio y los líderes israelíes “debatirán las metas y objetivos operativos israelíes” relacionados con las operaciones militares israelíes en Gaza, así como el compromiso de “combatir las acciones antiisraelíes, incluyendo el reconocimiento unilateral de un Estado palestino”.

También planea reunirse con las familias de los rehenes, cuyo retorno sigue siendo una "prioridad absoluta". Este será el segundo viaje de Rubio a Israel este año, luego de su visita en febrero como parte de una gira por varios países del Medio Oriente.

El portavoz añadió que en su segunda parada en el Reino Unido, el secretario de Estado se unirá a la delegación del presidente Donald Trump.

Además se reunirá con la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, para discutir la cooperación entre ambos países en desafíos globales críticos, incluido “el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, evitar que Irán obtenga un arma nuclear, garantizar la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas y un alto el fuego en Gaza y la competencia con China”, detalló.