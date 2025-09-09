EEUU advirtió a Qatar de ataque israelí contra Hamas en su terrotorio

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su enviado Steve Witkoff notificar a Qatar sobre un inminente ataque israelí contra altos funcionarios del grupo militante palestino Hamás en Doha, declaró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, dijo que el presidente Trump no estuvo de acuerdo con la decisión de Israel de lanzar ataques contra Hamás dentro de Qatar, aliado de Estados Unidos.

“Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que trabaja arduamente y valientemente asume riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable”, expresó Leavitt durante una sesión informativa.

Añadió que el presidente Trump considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y “se siente muy mal por el lugar de este ataque".

“El presidente Trump quiere que se liberen a todos los rehenes en Gaza y los cuerpos de los muertos, y que esta guerra termine ya”, señaló.

La vocera mencionó que Trump mantuvo una llamada con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras el ataque, y que el líder israelí le comunicó que desea lograr la paz rápidamente.

El presidente Trump habló también con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes ha "agradecido su apoyo y amistad", asegurándoles que algo así “no volverá a ocurrir en su territorio”.

La vocera dijo además que el presidente Trump cree que el “lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz”.

El Ejército de Israel confirmó su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha, alegando que "durante años han encabezado las operaciones de la organización terrorista, mientras que Hamás confirmó que cinco de sus miembros murieron en el ataque.