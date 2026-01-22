Trump designa a Rubio para liderar la candidatura de EEUU a la Expo Mundial 2035

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves al secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar la candidatura del país a la Expo Mundial de 2035, un movimiento que amplía aún más el papel del jefe de la diplomacia estadounidense dentro de la administración y sitúa a Miami como posible sede del evento internacional.

El anuncio fue realizado por Trump a través de una publicación en su red Truth Social, en la que confirmó la intención formal de Estados Unidos de competir por la organización de la Exposición Internacional Registrada, conocida comúnmente como Expo Mundial.

“Nombro al secretario de Estado Marco Rubio, oriundo de Miami, para presidir los esfuerzos de coordinación e impulso de esta emocionante oportunidad de convocar al mundo”, escribió.

“Crearemos miles de empleos y generaremos miles de millones de dólares en crecimiento para nuestra economía”, añadió.

Trump señaló que el estado de Florida ha expresado un “gran interés” en albergar la Expo en Miami, una ciudad que describió como un símbolo del dinamismo económico y cultural del país. “La Expo Miami 2035 puede ser el próximo gran hito en nuestra nueva Era Dorada para Estados Unidos”, afirmó.

“En mi primer mandato, luché arduamente para traer la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a Estados Unidos. Ahora tengo el honor de ser anfitrión como el 47.º presidente, además de America250, el G20 en Doral y el G7”, agregó.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a EEUU en la década del ‘50, fue confirmado como el 72º Secretario de Estado de Estados Unidos.

Además, lleva de manera interina los cargos de Consejero de Seguridad Nacional y Archivista, que supervisa los Archivos Nacionales y administración de Documentos de EEUU. También fue Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internaciona (USAID), antes de que sus funciones fueran asumidas por el Departamento de Estado.