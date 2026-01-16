Cinco cubanoamericanos ocupan puestos clave en la segunda Administración de Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

La segunda Administración de Donald Trump ha abierto las puertas a cinco hijos del exilio cubano, que hoy ocupan posiciones esenciales dentro del gobierno, ya sea directamente en el Gabinete o en la actividad diplomática fuera de fronteras.

Esta semana, tras su juramentación como embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro se convirtió en el quinto cubanoamericano que, hasta ahora, ha asumido un puesto clave dentro de las funciones del Ejecutivo estadounidense.

Ya antes habían iniciado sus roles Marco Rubio, como secretario de Estado; Kevin Marino Cabrera, como embajador en Panamá; Peter Lamelas, como embajador en Argentina, y Benjamín León, como embajador en España.

Estos cinco cubanos en la Administración, se unen a los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Nicole Malliotakis, el senador Ted Cruz, y el congresista demócrata Maxwell Frost, por cuyas venas corre sangre cubana.

Rubio, de West Miami a secretario de Estado

Marco Antonio Rubio nació en Miami en 1971, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a EEUU en la década del ‘50. Tras graduarse de la South Miami Senior High School, estudió en las Universidades de Florida y Miami, donde se tituló como abogado.

Su carrera política comenzó en 1998, como Comisionado de West Miami. En el año 2000 fue elegido Representante Estatal, cargo que ocupó hasta el 2009. En la Legislatura de Florida llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes.

El gran salto de su vocación pública lo dio en 2010, cuando se convirtió en Senador federal por Florida, posición en la que sirvió hasta 2025. Durante su primer término en el Senado, aspiró sin éxito a la nominación republicana a la presidencia de EEUU de 2016.

En la segunda campaña de Donald Trump a la Casa Blanca, Rubio fue considerado un importante candidato a la Vicepresidencia. Tras la victoria de Trump, fue nominado por el presidente como Secretario de Estado.

Tras recibir un histórico voto unánime de 99-0 en el Senado federal, Marco Rubio fue confirmado como el 72º Secretario de Estado de los Estados Unidos, el primer miembro del gabinete confirmado en la segunda Administración Trump.

Además, Rubio lleva de manera interina los cargos de Consejero de Seguridad Nacional y Archivista, que supervisa los Archivos Nacionales y administración de Documentos de EEUU. También fue Administrador de la USAID, antes de que sus funciones fueran asumidas por el Departamento de Estado.

Kevin, el joven comisionado que se convirtió en embajador

Hijo de exiliados cubanos y nacido en 1990 en Miami, Kevin Marino Cabrera se graduó con honores del Miami Dade College y la Florida International University. Fue director de servicios a los constituyentes del congresista Carlos Curbelo, republicano por Florida.

En 2020, Cabrera se desempeñó como director estatal en Florida del Comité Nacional Republicano y de la campaña de reelección del presidente Donald J. Trump, uno de los roles políticos de mayor visibilidad de su carrera.

En noviembre de 2022 tras ganar la segunda vuelta, Cabrera se convirtió en Comisionado del condado Miami-Dade con un reconocido trabajo local y también internacional, lideró misiones comerciales a Francia, Sudáfrica, Japón, Reino Unido e Irlanda.

A finales de 2024, el presidente Trump seleccionó a Cabrera como embajador de EEUU en Panamá, posición para la cual fue finalmente nominado en febrero de 2025 y en marzo, tras una votación de 51 a 45, fue confirmado por el Senado para el cargo.

Lamelas, el médico y empresario que representa a EEUU en Argentina

Peter Lamelas llegó junto a su familia a la ciudad de Miami siendo apenas un niño, proveniente de Cuba. De pequeño trabajó en un pequeño emprendimiento familiar para alcanzar el sueño americano.

Estudió medicina en la Universidad Central del Este y alcanzó un master en Administración de Empresas, lo que combinó dos grandes pasiones: salud y negocios, que lo llevó a fundar MD Now Urgent Care, la empresa de atención médica de urgencias más grande de Florida.

En diciembre de 2024, tras destacar su trayectoria como médico, filántropo y empresario, además de su historia como inmigrante, el presidente electo Donald Trump anunció su intención de nominar a Lamelas como embajador de EEUU en Argentina.

En julio de 2025, Lamelas compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia de confirmación. Posteriormente, la Cámara Alta confirmó su nominación en septiembre, por mayoría simple.

León Jr., de Oriente a España, pasando por Miami

Benjamín León Jr. nació en 1944, en la entonces provincia de Oriente, en Cuba. Llegó a los EEUU con 16 años, donde comenzó a trabajar en diversos empleos antes de ingresar al sector de la salud, que ha sido el colofón de su carrera profesional.

Con los años, León se consolidó como un exitoso empresario de la salud en el área de Miami, siendo su gran obra Leon Medical Centers, una red de centros y servicios médicos especializada en la atención de pacientes mayores en el sur de la Florida.

León Jr. es reconocido como un ferviente filántropo en Miami, con donativos millonarios a causas médicas, educativas y comunitarias, incluyendo el apoyo a investigaciones contra el cáncer a la Florida International University y el Miami Dade College.

En enero de 2025, el presidente Trump anunció su nominación como embajador de EEUU en España, resaltando que León Jr. llegó al país de joven “con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a construir su empresa, en un negocio increíble”.

Benjamín León Jr. compareció ante el Comité de Relaciones del Senado para una audiencia de confirmación en noviembre de 2025, y un mes después fue confirmado por la Cámara tras una votación de 53-43.

Bernie, un financiero en la tierra del ceviche

Bernie Navarro nació y creció en Miami, hijo de exiliados cubanos que llegaron a EEUU tras perderlo todo bajo el régimen comunista en Cuba. Esto, según ha dicho en varias ocasiones, ha marcado tanto su trayectoria personal como sus valores profesionales.

Tras obtener una licenciatura en Finanzas Internacionales de la Universidad de Miami, alcanzó un posgrado en Gobierno de la Universidad de Harvard, formación que completó con roles destacados en organizaciones empresariales y educativas.

Como empresario, Navarro es fundador y presidente de Benworth Capital Partners, una firma de capital privado con sede en Florida y Puerto Rico especializada en financiamiento hipotecario, desarrollo inmobiliario y servicios financieros comunitarios.

Además de su actividad empresarial, ha desempeñado roles importantes en el ámbito educativo y cívico. Fue presidente del Consejo de Administración de Miami Dade College, la institución educativa de su tipo más grande de Estados Unidos.

Destacando su experiencia en comercio, educación y desarrollo económico, en mayo de 2025 el presidente Trump nominó a Navarro como embajador en Perú. El nominado se presentó en noviembre en su audiencia de confirmación en el Senado.

En diciembre fue confirmado por la Cámara Alta con una votación de 53-43. El secretario de Estado Marco Rubio le tomó juramento este 13 de enero, en una ceremonia en la que también participaron el congresista Carlos Giménez y el embajador Kevin Marino Cabrera.