Venezuela libera a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González

El Gobierno de Venezuela ha liberado este jueves a Rafael Tudares Bracho, yerno del opositor y presidente electo Edmundo González Urrutia.

"Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad", dijo González en un comunicado.

"La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta. La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición", agrega.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025, pocos días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato, en medio de una serie de arrestos a críticos del Gobierno.

Su esposa, Mariana González de Tudares, informó en la red social X que había regresado a casa “luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada”.

González agradeció el apoyo recibido y envió un mensaje a "familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos".

"Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones", dijo.

En Venezuela hay 777 presos políticos, según el registro de la organización Foro Penal, que ha alertado que "desde el anuncio de las excarcelaciones el pasado 8 de enero, han recibido un número importante de nuevos casos.